小唐狗有超脹啤酒肚　爸擔心有寄生蟲心急找獸醫　換來爆笑答案

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-25 08:05

看到毛孩身體出現異樣，作為主人的你當然會十分擔心！ 當你看到這小唐狗的肚子時，是否十分擔心牠的健康情況呢？牠的肚子實在太脹了，像是有寄生蟲般令人憂慮。不過，當狗主帶小狗求醫時，卻得出一個令人哭笑不得的答案。

Money才３個月大，為何肚子會這麼腫脹？

這隻生活在台灣新北市的小唐狗叫Money，牠現在才3個月大。雖然廖先生是新手狗主，但一直以來都想養狗。因此當邂逅上Money後，便決定要把幸福帶給牠。沒想到，在廖先生向暫托家庭領Money回家後，才發覺牠的肚子異常地腫脹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看着小狗的肚子脹如氣球，廖先生很是擔心，怕牠有寄生蟲在肚內危害健康。於是趕緊帶小狗到獸醫處檢查。怎料獸醫為Money做了個簡單檢查後，得出意外答案！

【點擊圖片放大看，究竟為何Money的肚子會如此腫脹呢？】

不少網民在初看到Money的大肚照時，都表示很擔心，畢竟牠年紀這麼小，卻有這個大肚子，實在怪異。幸好，爸爸很貼心地帶牠看醫生，發現並無大礙。網民知悉後也因此釋除疑慮，紛紛留言「這肚子也太誇張了吧」、「肚子大容易影響到健康，要節制飲食」、「狗狗的腿粗，長大後會是大狗狗」、「才３個月就有啤酒肚了」、「剛看到時有被嚇到，以為得了什麼怪病！原來只是吃了，虛驚一場。」

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