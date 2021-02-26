撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-26 08:15

俗語說：「不怕生壞命，最怕改壞名」，但人類總是重複犯錯。 台灣有狗主在社交平台表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！

小金天生一副無辜樣。（Facebook@澎湖狗狗～好Fashion．好Crazy）

狗主陳小姐接受《香港01》訪問時表示，之前養過一隻金毛尋回犬，但牠早前患癌離世，朋友不忍她每天傷心難過，就送來一隻小金，希望可以令她重新振作。小金性格貪玩，最愛搗蛋，經常咬爛家中物品，令媽媽既生氣又無奈：「牠從小咬到大，乳齒都換完，還是常咬我們，這次真是養到鱷魚狗，牠最喜歡咬的玩具就是我。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前，農曆新年假期完結，媽媽與朋友放工後感到疲憊不堪，故躺在沙發放空玩電話，隨狗狗們自己玩耍。誰知小金疑似不滿被忽視，竟突然發狂隨機咬人，「牠直接咬我朋友手臂，她當場嚇到尖叫。」但媽媽卻在一旁冷眼旁觀，哭笑不得，並無奈指當時無法出手相助，不然會換成他們被咬。人情冷暖的畫面令網民笑崩，但原來更好笑的是狗狗的大名！

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網民看到照片後，紛紛笑指「拍攝者不救」、「咬到都翻白眼了」、「看那眼睛，應該是變成喪屍了」、「畫面超真實」、「我以為貓才會這樣子，天天被貓咬的人留」、「畫面後面的兩人，好平靜」、「這照片好經典，狗狗跟被咬的人，表情都非常自然流露」。

▼▼同場加映：金毛尋回犬一向以性格溫馴著稱，牠們不但會對人展現出善良一面，對著其他動物時也同樣體貼窩心。日前一名狗主在網上分享了一段家中金毛犬的影片，片段中金毛犬一口咬起金魚，乍看恐怖的場面，原來竟是窩心的舉動！▼▼

▾▾▾點撃圖片看金毛張嘴動作背後的窩心用意！▾▾▾

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▼▼同場加映：跨種族的友誼，真的是很奇妙。這對貓狗好友感情十分要好，小白貓更是從小就由金毛照顧大的。牠們的媽媽更特意為毛孩創建了一個IG帳號，分享牠們生活點滴趣事。但有趣的是，媽媽在形容家中毛孩時，竟指家裏養了兩隻狗狗！▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看故事，究竟貓咪Tuukka有什麼古怪行為，令媽媽覺得牠像一隻狗呢？】▾▾▾

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