唐狗突然睜不開眼睛　姐心急找獸醫求診　進門前眼睛突然起大變化

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-01 08:01

有遇過這樣的情況嗎？家中毛孩突然出現異常行為，由於毛孩不懂說話，不知牠們身體什麼地方不適，於是急急帶牠們求醫。怎料，每每到了醫院時，毛孩便不藥而癒。究竟這是魔法？還是另有原因。 在台灣，有隻小狗突然沒法好好地睜開雙眼，嚇得姐姐很是緊張。下班回家後，便急急帶牠去看獸醫。沒想到才進獸醫診所門口時，狗狗雙眼竟然出現這情況，令姐姐突然感到，自己被玩弄了！

這隻令姐姐感到擔心的唐狗叫摳摳，她一早起床便收到男友消息，指狗狗摳摳眼睛像是出了問題，沒法好好張開。雖然她很擔心，但由於自己扭傷了腰，所以沒法自己帶狗狗去看醫生。

最終，待男友下班後才一起帶摳摳去看獸醫。結果，在摳摳還未見到獸醫時，牠已不藥而癒了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，大家擔心摳摳的健康，最終竟然是不藥而癒！】

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對於摳摳這次像是眼睛出問題的事件，有不少狗主表示也曾遇過相類似的經歷。例如狗狗突然一跛一跛走路、出現呼吸聲很大像是喘氣、沒精打采怎麼叫也沒反應等等。當寵主們心急如焚，帶狗狗看醫時，狗狗又突然「不藥而癒」！

網民們看到摳摳這次趣事，紛紛留言表達自己意見！「化妝前化妝後」、「看到帥醫生眼睛都亮了」、「真的是『看醫生』就好了」、「獸醫診所的空氣是很厲害的...超有醫療效用，許多主人都知道的」、「人家只是還沒睡醒！」、「你可以拍一張自己剛上班，，跟準備下班的照片，一切真相都大白」！

▼▼同場加映：台灣有一隻唐狗兩年前流浪到一戶人家門前，牠彷彿嗅到裏頭散發出好人家的氣味，於是就一直守在門口不離去、及後還偷偷入屋。沒想到收養了牠兩年後，牠的樣子會有180度的大改變，意外成為了一位光頭大叔......▼▼

▾▾▾狗狗的樣子有180度改變，彷彿男生變女生了？點撃圖片看公主變大叔▾▾▾

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點擊連結看全文：唐狗死纏爛打求包養成功 入屋後脫假髮 兩年後變光頭大叔

▼▼同場加映：寵主林小姐在3年前的收養了一隻流浪小狗，當時遭家中嫲嫲反對,，指要讓神明來決定。沒想到奇蹟真的出現，狗狗順利進家。而嫲嫲的態度也大有改變，從前不苟言笑又嚴肅的她，在狗狗來家後變得開朗，每天狗狗生活點滴，都成了大家的共同話題。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，狗狗Apple來到家裏後，令嫲嫲作出了怎樣的改變？▾▾▾

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