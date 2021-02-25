貴婦狗｜寵物店嫌汪醜樣2000元大平賣　婆婆悉心照顧變狗界古天樂

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-25 11:29

養狗有時帶給主人的驚喜，真是令人難以置信！ 台灣有狗主在社交平台表示，4年前女兒在寵物店時看到一隻貴婦狗「Timmy」，被寵物店大平賣，只需要大約2000港元就買到，割價原因是狗狗毛色不漂亮，又好動，沒有客人願意買。女兒得悉後，非常心痛，決定立即把狗狗帶回家。之後經過婆婆4年的悉心照顧，Timmy已經由醜小鴨變為「狗界古天樂」！

Timmy因毛色不漂亮，被寵物店平價出售。（受訪者提供）

狗主林小姐接受《香港01》訪問時表示，Timmy現時4歲，性格貪玩但不貪吃，去寵物展時怎麼誘惑牠，都不為所動。即使個性古怪，但Timmy仍深得一家人喜愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

林小姐憶述，4年前她的女兒逛寵物店時，看到大部份貴婦狗的售價都非常昂貴，惟獨Timmy只售大約2000港元，她一問之下，才得知寵物店嫌Timmy醜樣，所以割價。當時女兒更看到店員對Timmy很粗魯，又用力拍牠的籠子，很是心痛，所以決定把狗狗買下來。

Timmy回家後，一家人發現狗狗身上很臭，帶去診所檢查才知原來牠有嚴重皮膚病，甚至有獸醫指狗狗的毛髮會長不出來。林小姐提到，連小朋友看到Timmy也會說狗狗很醜。在婆婆悉心照顧下，Timmy的毛色變得越來越漂亮，加上牠的皮膚病成功好轉，現時已經帥到像狗界的「古天樂」，完全是一個驚喜包！

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網民看到照片後，紛紛表示，「小時候真的有點像流浪漢」、「毛孩受到很好的照顧，很健康」、「小時後醜不是真的醜」、「賺很大」、「受寵愛的狗肯定容光煥發」、「怎麼顏色都不一樣了！現在帥慘了」、「花貴賓超可愛，想要三色的」、「那是媽媽有用心照顧」、「帥爆了，有愛長大的孩子」、「哪裡醜，小時候很特別呀」。

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台灣有寵物美容師在社交平台表示，早前有客人帶一隻已飼養9年，毛髮全打結的約瑟爹利到寵物店，指希望將牠剃毛後，送到收容所棄養。美容師聽到後，於心不忍決定接手照顧，並收養狗狗。經她悉心打理之後，地拖狗變成一隻超美狗，可愛程度更令人難以置信。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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▼▼同場加映：台灣貓主6年前在路邊救起一隻流浪小貓「咪嚕」，並帶牠看獸醫，獸醫建議安樂死。但主人拒絕，決定照顧貓咪，給牠一個重生的機會。▼▼

▼▼▼點擊圖片放大看，獸醫估計癱瘓貓咪嚕只剩3個月命，主人卻願意照顧餘生的感人過程！▼▼▼

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