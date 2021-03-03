撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-03 08:05

若愛犬突然在你面前失去心跳，你會相信眼前的一切嗎？ 本地有狗主在社交平台表示，年初有晚家中12歲西施狗「腳指」突然趴在地上不動，媽媽隨即將牠送院，獸醫指狗狗有肺積水及心臟病，先替牠打去水針。媽媽其後為愛犬轉診所，但到達後，醫生卻表示腳指已沒有心跳，提議可幫狗狗安排善終。主人當場淚崩，堅持帶走愛犬，並深信牠回家後，就會捨不得離開……

腳指性格貼心，深受媽媽寵愛。（受訪者提供）

狗主Cici接受《香港01》訪問時表示，腳指非常親人，無論在家或街上，時刻都要常伴媽媽左右：「我們每晚都身貼身一起睡，我最喜歡聽着牠的呼吸與心跳聲，就像全世界只有我跟牠一樣。」媽媽從來都不會要求腳指做什麼動作或學指令，因她沒有當牠是狗，反而待牠如己出。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Cici表示，從小到大，腳指是她活著的唯一動力，是世界上最親的人，當她工作辛勞時，便會看牠的照片，然後跟自己打氣。日子一天一天過去，腳指偶然會用小病來作弄媽媽，但醫生指以狗狗11歲來說，身體很健康，故Cici深信愛犬還有很多時間陪伴她。

年初有晚腳指突然不適，全身不動，媽媽將牠送院，獲告知狗狗有肺積水及慢性心臟病，醫生先替牠打去水針再觀察情況。媽媽不放心，帶愛犬到24小時診所，誰料到達後，醫生卻指狗狗心跳已停頓，建議安排善終。Cici無法接受，堅持要帶走腳指，深信狗狗回家後，就會有奇蹟出現……

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「願我會揸火箭，帶你到天空去，在太空中兩人住……」這首歌是Cici與腳指的主題曲，每次她一唱，狗狗都會望著她嗚嗚叫，一起伴奏：「我好想可以再同腳指一齊唱，現時我為了牠，戒吃牛肉，亦會捐錢到不同動物團體，做動物義工，我只傻傻的希望，當其他動物得到我的幫忙後，他日腳指與牠們在彩虹橋相遇時，可以跟牠們介紹，這個是最疼愛牠的媽媽，我希望牠會以我為傲。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主早前在社交平台表示，姐姐臨盆在即，最近照超聲波時，首次拍到嬰兒正面，照片中竟然出現離世愛犬「饅頭」的樣子，是牠以前哈哈笑的臉，一家人看非常感動，想不到饅頭排隊成功，認真投胎！▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：17歲唐狗伯伯患惡性腫瘤離世1年 寵物善終公司貼心來電媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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