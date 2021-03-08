截肢貴婦狗成生命鬥士擔當保母　還用後腳教曉妹妹重要的身體技能

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-08 00:00

縱使身體上有缺陷，也不應輕易放棄！ Cora Rose是隻白色的混種貴婦狗，雖然牠因交通意外沒有了前肢，但牠仍以頑強的生命力，克服生活中的重重困難。大家都稱牠是生命鬥士，把正能量與歡樂帶給身邊人。牠甚至陪伴與教曉了人類妹妹做了這件事，令所有人都被大為感動！

這是個相當勵志的狗狗復康故事！3年前，美國加州獸醫診所的護士致電給馬德拉的收容所（Madera animal shelter），指他們接到一隻被車撞傷的混種貴婦狗。當時這狗前肢粉碎性骨折，骨盆也碎裂令牠沒法動彈。護士表示，沒人願意承擔狗狗的醫療費用，也沒人能和物力去照顧這狗。如沒人接走牠的話，便會替牠安樂死。

收容所的負責人Zach Skow得悉這事後，與妻子Heather二話不說便已下定決心，要對這無助的小狗伸出援手！

生命是相當奇妙的，在悉心照顧下，這貴婦狗竟然奇蹟地康復了！牠能用後腿直立走路，在配上特製輪椅時，更能在草地上奔跑。牠的堅韌生命力，創造了奇蹟，更感動了身旁的人。隨着人類妹妹的誕生，牠快樂地主動親近，成為妹妹貼身保母，更陪伴教曉了妹妹一項重要生活技能！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Cora Rose教曉了人類妹妹什麼事？】

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Cora Rose是隻充滿了正能量的狗狗，在復康開始時，儘管會有摔倒的時候，但牠還是勇氣十足地站了起來，完全不需要別人幫忙。牠要最堅韌頑強的生命力，克服一切困難，更用開心的正能量，感染身邊的所有人！

網民們對於Cora Rose帶來滿滿的正能量，都表示感受到了，「身殘心不殘，生命鬥士，值得尊敬」、「生命是充滿奇蹟，沒有人可以叫你放棄」、「狗狗很幸福，在一個充滿了愛的家成長」、「可以想像得到，狗狗真的要克服許多困難，才能走到今天」、「妹妹要好好待狗狗，牠是你的大哥哥，你的生命導師」。

同場加映：Nori從小便很受人注目，因為牠的樣子看起來很像人類，尤其是牠緊閉嘴巴，微微一笑時，樣子像極是人，因此被人稱為「人臉狗」。每當爸媽分享Nori的相片時，不少人都感到不可思議，甚至懷疑相片是有修改過！

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同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，4年前女兒在寵物店時看到一隻貴婦狗「Timmy」，被寵物店大平賣，只需要大約2000港元就買到，割價原因是狗狗毛色不漂亮，又好動，沒有客人願意買。女兒得悉後，非常心痛，決定立即把狗狗帶回家。之後經過婆婆4年的悉心照顧，Timmy已經由醜小鴨變為「狗界古天樂」！

▾▾▾點擊圖片放大看，「狗界古天樂」Timmy現時的英俊樣子！▾▾▾

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