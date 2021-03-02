80kg高加索犬捐血750ml後軟趴地上　媽聽獸醫解釋後超憤怒

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-02 18:32

能力越大，責任越大，那麼個子高大，是否也要付出多些呢？ 高加索犬是大型犬種，站起來隨時比成年人還要高。由於體型大，因此常被人誤會是獅子或熊。而這隻生活在台灣的高加索犬，便曾被人誤認是獅子！早前，牠為了救其他狗狗，便去無償捐血，不料獸醫二話不說便替牠抽血！媽媽見高加索犬抽血後虛弱地趴下，趕緊查問才得知獸醫因這原因，替狗狗抽了750ml血！

這隻高加索犬叫蒜頭，生活在台灣的宜蘭。早前，媽媽得知在新竹有隻雪橇犬急需輸血，見家中的蒜頭體格健壯，可能幫到忙。於是開了近兩小時車，從宜蘭帶狗狗到新竹無償捐血。

沒想到獸醫看到高加索犬蒜頭後，便二話不說替牠抽血。在抽血後，媽媽見蒜頭虛弱地趴在地上，向獸醫查問下，才知蒜頭被抽了750ml的血，相等於3個成年人一次捐出的血量！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然看到蒜頭被抽了750ml的血後顯得很累，媽媽表示極之心疼。但得知捐的血配對成功，而且順利救了雪橇犬一命，這令媽媽寬心許多，蒜頭再一次幫到其他狗友們，少少疲累是值得的。

【點擊圖片放大看，再了解多些蒜頭的生活日常，牠實在太可愛了】

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現在，蒜頭家裏很是熱鬧，有三犬五貓加上四隻陸龜！在這個大家庭裏，蒜頭能否繼續佔據着媽媽心中的第一位呢？

▼▼同場加映：狗狗們的成長速度總是超乎我們想像，美國一位狗主飼養了一頭混種貴婦狗，牠起初的體型跟一般狗狗相約。但隨著日子逐漸過去，狗狗的體型竟然急速成長，變得比飼主更巨型，體重亦隨之暴增逾一倍！▼▼

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同場加映：體重近80kg、身高達180cm的高山犬「饅頭」便顛覆了大家的觀念！牠每次外出除了吸引路人的目光，鄰居妹妹更會上前討抱！還要帶牠散步！媽透露這位猛男暗藏撩妹秘技，令鄰居妹妹一秒傾心！

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