唐狗｜門外貼警告內有惡犬勿進　3猛獸現真身網民笑瘋：我想被咬

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-03 13:44

遇到惡犬，一定要小心！ 台灣有狗主在社交平台表示，家中門口一直貼有「內有惡犬，請勿進入」字條，以避免外人有時自己開門進來，不慎令狗狗跑出去。但日前她出門口倒垃圾，回家時唐狗們同時趴在門上迎接她，媽媽笑指「寫錯字了！我們是餓犬！」，可愛猛獸現真身的反差照片笑瘋網民，更指想被牠們咬呢！

Vanessa Lin養有3隻唐狗，牠們現時9歲。（受訪者提供）

狗主Vanessa Lin接受《香港01》訪問時表示，家中養有3隻唐狗，「阿咖」、「乖乖」及「布朗妮」，全部都是媽媽同年收養，阿咖是傻傻憨憨，乖乖很好動頑皮，布朗妮則非常聰明，很愛撒嬌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

三隻狗狗性格及習性都各有不同，但惟獨有一件事，可以令愛犬瞬間團結起來：「我只要一拿出食物，牠們就會立即坐好集合，狗狗們平均體重都有20公斤，每次餵食時，我都好像被鯊魚包圍一樣。」

要飼養3隻大狗，都不是易事，一不留神隨時都會有意外發生，所以媽媽一向都有在門外貼上「內有惡犬，請勿進入」字條：「平時經常都有人送外賣或者送貨來，貼字條是避免當他們自己開門進來時，狗狗會不慎跑出去的事件出現。」誰知日前Vanessa出外倒垃圾，回家時卻見到愛犬趴在門上探頭賣萌，擺著尾巴迎接她的畫面，令她笑指「寫錯字了！我們是餓犬！」。

▾▾▾點擊圖片放大看，3隻猛獸的真實樣子！▾▾▾

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網民看到猛獸們現真身的照片後，紛紛笑指「內有狂犬也可以『瘋狂的狂』」、「三隻都入鏡了」、「三個呆萌萌是餓犬」、「明明那麼可愛」、「我想被咬」、「外面應該擺台肉乾飯賣機才對」、「有肉就歡迎光臨」、「好可愛，沒有一個是顧家靠譜的」、「可愛的餓犬^^」、「應該是內有萌犬」。

▼▼同場加映：台灣有一隻唐狗兩年前流浪到一戶人家門前，牠彷彿嗅到裏頭散發出好人家的氣味，於是就一直守在門口不離去、及後還偷偷入屋。沒想到收養了牠兩年後，牠的樣子會有180度的大改變，意外成為了一位光頭大叔......▼▼

▾▾▾狗狗的樣子有180度改變，彷彿男生變女生了？點撃圖片看公主變大叔▾▾▾

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▼▼同場加映：寵主林小姐在3年前的收養了一隻流浪小狗，當時遭家中嫲嫲反對,，指要讓神明來決定。沒想到奇蹟真的出現，狗狗順利進家。而嫲嫲的態度也大有改變，從前不苟言笑又嚴肅的她，在狗狗來家後變得開朗，每天狗狗生活點滴，都成了大家的共同話題。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，狗狗Apple來到家裏後，令嫲嫲作出了怎樣的改變？▾▾▾

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