惡霸犬狗B戴金鏈扮老大被網民取笑　長大後樣太凶沒人再敢開玩笑

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-04 08:05

惡霸犬一向給人體格壯碩，霸氣的感覺，但其實牠們個性溫順，對主人非常忠誠。 台灣有狗主在社交平台分享，家中惡霸犬「吳進寶」成長前後的對比照，可見小時候的進寶非常可愛，即使媽媽幫牠戴上金鏈扮惡霸，牠都完全沒有凶惡模樣。但長大後的進寶，開始演活了惡霸犬的角色，看起來很凶惡，終於令網民大跌眼鏡，再沒人夠膽取笑牠！

進寶兒時非常可愛。（受訪者提供）

狗主簡汝純接受《香港01》訪問時表示，一直對惡霸犬情有獨鍾，認為牠們是很好的陪伴犬，她現時家中飼養了5隻惡霸犬，性格各有不同：「其中8個月大的進寶個性膽小，是家中的狗媽媽所生，牠平時很挑食，最愛吃肉，現時體重已經超過30公斤，抱起牠時令我腰都快斷了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

進寶剛出生時只有大約1.5公斤，媽媽只需要一隻手就能成功抱起牠。而且牠樣子精靈可愛，就算媽媽為牠戴上金鏈，扮江湖老大，都完全不成功，一直以來牠都只是一隻有名無實的惡霸犬。誰料進寶暴風式成長之後，就連樣子都有重大改變，簡單一個眼神都足以令人震懾，現在已經沒有人再敢取笑牠！

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簡汝純表示，現時帶進寶到公園時，都會令眾人注目，有很多人喜歡跟牠拍照，但同時亦有人會被牠的樣子嚇倒：「其實基本上連小狗都可以欺負進寶，牠太細膽，當其他狗狗兇牠時，進寶就會翻肚投降。」看來進寶除了用黑道老大的樣子可以欺騙人之外，都沒有其他地方像惡霸犬了。

網民看到照片後，紛紛笑指「呆萌樣超可愛」、「我不想相信是同一隻」、「牠那張臉看了就會想一直玩牠」、「牠是不是會一口咬碎骨頭的生物」。

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【點擊圖片放大看，究竟老師會怎樣處理這宗狗狗咬爛作業簿事件】

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