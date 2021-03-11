受傷流浪貓被爸媽收養後品種異變　網民看對比照嚇呆：是同一隻？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-11 16:28

每隻貓咪都會為你帶來驚喜！ 在台灣，有網民分享了他撿到驚喜包的快樂心情。他指5個月前在路邊遇到一隻受傷的流浪橘貓，並對牠一見鍾情，決意要誘捕帶回家。沒想到這幾月後，貓咪仙氣大爆發，令人懷疑是否連品種都變了。

剛接回家時，麥麥的健康情況不佳，加上很是瘦弱。（IG@agoo_vs_3tmai）

這隻令人為之驚艷的貓咪，來自台灣的台北市網民TC所分享。他指5個月前，他與老婆和朋友到山區嘆下午茶，並遇上一隻橘色浪貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！當時這橘貓只對TC情有獨鍾，肯讓牠摸甚至翻肚子，令他和妻子留下深刻印象。最後，更誘捕了牠回家。沒想到幾個月後，這貓咪變得健康起來，甚至像是變了另一個品種。

【點擊圖片放大看，貓咪被收養後5個月，仙氣大爆發，令人懷疑是否同一隻】

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「麥麥個性非常呆萌白目，所以也讓原本家裡害羞怕生的阿果變得明顯開朗，這也算是吃了我這麼多罐頭錢給的一點回報吧！」

網民看到這一幕後，顯得很是驚訝。沒想過一隻浪浪會變得如此有仙氣，真的不禁令人懷疑是否同一隻貓！「絕對是撈到寶了！」、「竟然有長毛浪浪，實在不尋常」、「與貓咪很有緣，是牠選了你，你選了牠」、「這份仙氣實在不得了！」、「說牠是名種貓也不會有人懷疑！」

同場加映：生活在台灣新北的網民Kiki Yang，近日分享了家中貓咪成長的對比照，結果引來過萬網民讚好，500多人熱情回應，並高興地表示：貓咪就是要養得胖一點，圓滾滾才比較可愛！

【點擊圖片放大看，4年間貓咪究竟發福了多少？看到相片你便會知道！】

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同場加映：台灣桃園有隻流浪貓「妹妹頭」，可說是當區的貓幫老大，時常在街頭跟貓打打鬧鬧過活。有次巧遇一位補習班老師，從此跟著她「搵食」，後來還被她收養，半年不到竟然變成一位仙氣美少年！

▾▾▾黑幫老大變身成仙氣美少年？點撃圖片放大：看妹妹頭如何大變身▾▾▾

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