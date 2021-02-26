日本｜仙氣唐貓長大後貨不對辦　臉腫脹3倍江湖味濃似貓界陳浩南

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-26 08:10

俗語話：「女大十八變」，沒想到這話都適用於貓咪身上。 日本有貓主在社交平台表示，最近發現家中唐貓「Chiro」愈大愈走樣，於是翻看3年前貓咪的嬰兒照，Chiro昔日的V面及水汪汪的大眼全部不見，現時貓臉更腫脹3倍，頸部完全消失，仙氣貓突然江湖味濃，變成貓界陳浩南，令爸爸嚇呆，「當初真的沒想到會養成這樣」。

小時候的Chiro長得非常可愛。（Twitter@sironezumi77）

貓主表示Chiro現時三歲多，牠非常聰明但性格貪玩，常常站在家中高處監視爸爸的一舉一動，令爸爸經常懷疑Chiro頭腦總是藏著什麼不同的鬼主意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前，爸爸赫然發現Chiro好像與3年前的樣子完全不同，他對比舊照一看，明明以前愛貓身形標準，臉是尖尖瘦瘦，現時眼前的卻是一隻肥胖福相、眼神凌厲、江湖味重的霸氣貓咪！Chiro的驚人變化令爸爸不禁慨嘆，「當初真的沒想到會養成這樣」。

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網民看到照片後，紛紛笑指「小萌萌變胖大叔」、「牠瞪得你心裡發寒」、「論找定期飯票的重要性」、「小時候是不是有修過圖？」、「判若兩貓」、「對焦後，真面目就露出來了！」、「這個圓臉的後勁有點強」、「我仿佛看到出社會前後的我」、「變成肉羹」。

▾▾▾同場加映：其他日本貓咪的搞笑故事！▾▾▾

日本有主人早前發現，最近入廁所都經常看到貓咪蹤影，見牠們蹲坐廁所板，主人一心以為貓貓是幫忙暖座，非常感動，並將貓咪的暖心行為分享到社交平台，誰知有眼利的網民發現，當中是另有內情！

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日本有貓奴近日分享了一組相片，當中可看到貓咪不斷靠近暖爐旁，媽媽擔心牠們會被燙傷，於是把電暖爐關掉了，沒想到貓咪回頭，秒露出殺氣！

【點擊圖片放大看，究竟貓咪們如何用埋怨的眼光望着媽媽】

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