全球首隻成功存活六腳牧羊犬將滿月　媽洩另一喜訊讓網民超振奮

撰文： 何穎琪 最後更新日期： 2021-03-10 15:06

雖說能夠出生本身已是一種祝福，但美國一隻小狗的出生可謂是受到了雙倍的祝福，全因牠有著6隻腳以及兩條尾巴。 大多數的畸形狗狗也會夭折，所以這隻獨特小狗是全球首隻成功存活下來的六腳狗，其飼主近日更再公開另一好消息，讓網民們大感振奮！

上月中，小狗「Skipper」於美國Oklahoma州出生，牠天生擁有6隻腳及兩條尾巴，因此被狗媽媽拋棄。幸好，牠及時被現任飼主Jennifer Golden的女兒 Elizabeth發現。在他們一家及獸醫院職員的悉心呵護下，Skipper現時已即將滿月，是全球首隻成功存活的六腳狗！最近，Jennifer宣布了一個有關Skipper的新消息，讓不少人感動不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小狗「Skipper」天生擁有6隻腳及兩條尾巴。（Facebook@Skippers Journey）

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雖然照顧Skipper需要額外的時間和耐性，但Jennifer仍表示甚為享受：「有時很大壓力，但有時又覺得這是史上最美好的事。牠對我而言是個祝福。」希望Skipper在眾多網民和家人的愛護下，能夠就此幸福健康地繼續長大。

▼▼同場加映：天生殘疾的狗狗，要找個主人家殊不容易。不過，在美國有位女子，卻無私地收養了6隻需要使用輪椅，才能順利走動的狗狗。她表示因受到愛犬離開的打擊，因此更希望造福有需要的殘疾狗，希望牠們能活得充實快樂無憂。▼▼

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▼▼同場加映：狗狗很乖巧，就算牠又聾又盲，牠還是這麼討人喜歡。在美國有隻牧羊犬，天生便是聾的，然後又因意外導致雙眼失明。縱然牠又聾又盲，但主人沒有灰心，在悉心照顧和教導下，狗狗學懂不同指令，繼續開心地陪在主人身旁。▼▼

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