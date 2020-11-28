狗爭地盤｜回家後驚見兩狗滿身血漬　媽見「另類殘肢」後崩潰

養了百厭狗，每次回家總是心驚膽顫，不知狗狗會給你帶來怎樣的驚喜。 台灣便有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。

回家就看到狗狗滿臉血漬。（受訪者提供）

這兩隻百厭狗來自台灣新北市，媽媽某天外出回家，卻發現狗狗情況有異。牠們雖然是興高采烈地跑出來迎接，但身上卻像血跡斑斑，尤其是白狗「哈密」身上的紅色，令人感到不安，但黑狗「鳳梨」還是傻乎乎地對着她。媽媽回神細看，再望向地板的紅色，似乎已知道了真相。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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當牠們看到媽媽回家時，還秒露出飛機耳，把耳朵都收了起來，被媽質問時秒變「海豹」，令網民看得心痛，紛紛留言表示別再責備牠們了。「牠們知錯了，原諒牠們」＇＇「白狗身上看到血紅色，真的很嚇人」、「嚇死我了 我還以為咬出血了」、「第一眼還以為發家暴」、「耳朵很有戲」、「小朋友偷化妝的概念啊，下一次小心高跟鞋了」。

【同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出了來布下魔法陣】

【點擊圖片看看媽媽用哪一句話，令Mango行為作出了重大改變，難道Mango真的聽得懂媽媽說的話？】

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【同場加映：要收服百厭狗，可能要靠一物治一物】