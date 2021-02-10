2歲被棄唐狗自殘兼咬人　馴犬師心疼牠餘生困狗場　出手扭轉命運

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-10 17:52

早前本地動保組織「毛守救援」（下稱：毛守）接到市民求助，指在觀塘海濱長廊放狗時，發現一隻流浪2歲唐狗「阿B」在街上襲擊其他狗狗，深怕牠會傷害到散步的狗狗。毛守到場發現阿B有晶片，但無法聯絡主人，故先將牠救起。惟阿B對人充滿攻擊性，一直無法找到暫托家庭。其後香港犬隻訓練總會創辦人張松照得知阿B的事件後，決定免費為狗狗訓練，三個月後阿B終於脫胎換骨！

2歲唐狗阿B被棄後，出現自殘兼咬人。（Facebook@毛守救援）

毛守救援創辦人Kent接受《香港01》訪問時表示，阿B去年某日凌晨出現在觀塘海濱長廊：「當時牠在街上衝出來咬人，同時想襲擊其他狗狗，狗公園有其他細狗，有主人怕阿B會傷害狗狗，所以先趕牠入死角位，再用路牌欄住牠，通知我們救援。」毛守到場後，發現阿B原來有晶片，卻聯絡不到主人，如果任由狗狗流浪街頭，必定會發生種種意外，決定將牠救起。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kent指在落繩的過程，阿B都無太大反應，惟當趕牠入狗籠，帶牠看醫生時，狗狗開始掙扎，不停顫抖，非常緊張：「牠很怕人，保護自己意識極強，會自殘及咬人，甚至餵食也要高度戒備。我們無法幫牠找到暫托家庭，只好暫時安放在狗場。」

其後香港犬隻訓練總會創辦人張松照知道阿B的事件後，決定與一眾徒弟為狗狗免費提供訓練，經過三個月後，阿B的命運能否改變呢？

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馴犬師張松照表示，阿B經過12堂訓練後，終於願意給人拖住行，連Kent都可以拖到牠：「教狗其實有許多方法，但如果牠們對人有恐懼，被人虐待過，一定要先令牠們對人類重拾信心。」

Kent表示，阿B現時脫胎換骨，變得非常乖巧，感謝馴犬師團隊的幫忙，增加阿B尋家的機會。他指出本地很多流浪狗都有行為問題，對人類缺乏信任，需要長時間訓練才可以有改變。

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