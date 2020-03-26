美國女子獨力撫養6隻殘疾輪椅狗　背後暗藏心酸故事

有殘疾的狗狗，要找個主人家殊不容易。不過，在美國有位女子，卻無私地收養了6隻需要使用輪椅，才能順利走動的狗狗。她表示因受到愛犬離開的打擊，因此更希望造福有需要的殘疾狗，希望牠們能活得充實快樂無憂。

8隻狗狗在雪地上嬉戲，生活愉快。（fb@The Fowler Herd）

8隻狗狗聚首一堂很是壯觀，但細看後其中6隻狗狗都有共通點，就是需要使用輪椅。牠們的主人Tracey Fowler表示，領養牠們沒有什麼特別的原因，只是希望狗狗能幸福快樂地活到最後一天。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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住在美國佛蒙特州Mendon的Tracey表示，幾年前她最深愛的德國牧羊犬Hayden，因脊髓有病，需要使用輪椅走動。雖然病後狗狗幾乎是癱瘓，但牠仍是精神飽滿，一直與病魔奮戰。「牠從沒有放棄生命，努力快樂地活到最後一天！」

讓愛延續下去

雖然如今Hayden離開了，但每當看到遺下的輪椅時，Tracey都會想起昔日狗狗的快樂。她決定要讓更多狗狗的生命帶來改變，讓愛延續下去。「現在我領養了8隻狗狗，當中有6隻是需要特殊照顧。每次有客人到訪我家時，我都會特別提醒別撞到狗狗的輪椅。」

萬聖節造型到超市去，引來不少人圍觀！（fb@The Fowler Herd）

8隻狗狗一起生活，牠們應能感受到Tracey滿滿的愛與關懷。每到冬天滿地積雪時，Tracey更會替狗狗的滑輪改裝成滑雪板，這樣牠們就能在雪地上愉快地奔跑。

當問及要照顧8隻狗狗時有什麼困難？Tracey表示：「要照顧牠們並不困難，大前提是你要接受到經常要處理牠們的大小便問題。至於殘疾使用輪椅，其實沒有影響到牠們日常生活。」

我想向每一個寵主傳達的訊息，就是別輕易判毛孩們安樂死。牠們有生存的權利，都值得被愛！ Tracey Fowler

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