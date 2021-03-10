43kg藏獒犬戴車厘子髮夾增女人味　路人一句真心話令媽媽秒崩潰

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-10 13:26

台灣有狗主在社交平台表示，家中的43公斤7歲獒犬「妹妹」天生毛髮蓬蓬的，就像爆炸頭一樣，每次外出都被人誤會是雄性狗狗。於是媽媽悉心為妹妹裝扮，幫牠戴上車厘子髮夾，更用上紅色胸背狗帶，想藉此增加狗狗的女人味。誰知路人看到妹妹後，不禁說出一句真心話，令媽媽極度崩潰。

媽媽為妹妹悉心打扮，想藉此增加狗狗的女人味。（Facebook@芒果尬柚柚 Ft.妹妹）

狗主張小姐接受《香港01》訪問時表示，家中養了3隻狗狗，兩隻是藏獒，一隻是松鼠狗。其中藏獒妹妹個性溫馴，有點固執，而且有奇怪癖好，平時在家牠很喜歡喝廁所水，常常趁媽媽一不注意就去偷喝，亦很愛咬媽媽還沒洗的內褲。體型龐大的妹妹很怕放鞭炮，過年時會嚇到不敢出門，連用手機看鞭炮也會感到害怕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

妹妹天生毛髮蓬鬆，眼神很有殺氣，不認識妹妹的人都幾乎會誤會牠是雄性。媽媽最近帶狗狗出門散步時，都會特意幫妹妹打扮一下，為牠戴上可愛的車厘子髮夾，用上紅色胸背狗帶，有時更會幫牠戴上蝴蝶結頸帶，希望增加牠的女人味。誰料這些飾物無法改變路人對妹妹的看法，他們的最真實反應令媽媽完全崩潰…….

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網民看到照片後紛紛笑指，「妹妹的眼神說明一切無奈」、「男生也可以喜歡櫻桃髮夾」、「我是女生，漂亮的女生！」、「這張好嬌羞喔～」、「需要離子燙，讓毛髮柔順點」、「下次幫妹妹頭上綁2隻衝天炮如何？」、「只好掛一張牌子『我是女生』了！」、「獒犬都是男生，瑪爾濟斯都是女生，懂嗎？」。

同場加映：43kg藏獒試穿保暖衣遇高壓靜電 一秒變爆炸頭網民笑瘋：剛睡醒？

台灣有狗主表示，日前為家中43kg藏獒「妹妹」試穿早前在寒流訂的保暖衫，但在穿著過程時產生了靜電，令妹妹的毛髮隨即變得蓬蓬的，成為狗界鰲拜。媽媽笑指妹妹穿保暖衣的情況像被高壓電觸電，牠爆炸頭的模樣更令一眾網民笑瘋，紛紛指牠是否剛剛睡醒。

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同場加映：41kg藏獒逛街常被路人挑釁 妹妹用袋撞頭未算最誇 阿伯出這狠招

居住在台中的藏獒妹妹「EMMA」，即使擁有41公斤的龐大身軀，但生性善良乖巧，擁有一身蓬鬆的毛髮，看起來像隻巨型毛公仔，而且性格也跟毛公仔一樣溫柔，大人、小孩都能和平相處。不過俗話說：「人善被人欺」。即使是巨犬，狗狗太善良也是會被人欺負！

▾▾藏獒EMMA極失落，到底阿伯做了什麼傷害到牠呢？點撃圖片放大：看後續▾▾

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點撃看全文：【高山犬】兩年前抱小狗坐大腿 牠「失控成長」轉眼變80kg巨獸

同場加映：兩年前抱小狗坐大腿 牠「失控成長」轉眼變80kg巨獸

毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。

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同場加映：以為養了隻小狗 結果成長停不了 30隻爸媽抱到手軟的巨狗

不少寵主都認為唐狗是「驚喜包」，全因牠們是混種狗，身上帶有不同狗狗的基因，所以有機會是隻小狗，也有機會是隻巨狗。不過其實所有狗狗都有變成巨狗的機會，外國有名網民便上載了愛犬2個月與7個月的成長對比照，結果不少網民都有共鳴！

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同場加映：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗

大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾

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