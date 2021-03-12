寵物熱話｜狗狗智力相等於兩歲小朋友？掌握主人情緒還有特殊技能

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-03-12 08:02

現在有愈來愈多的研究證實狗狗有能力區別人類的情緒，比如，依據《德國之聲》報導，維也納獸醫大學發現狗能解讀人類的表情，得知人類是憤怒的還是快樂的。其實大部份的物種都能偵測同種生物的情緒，只是跨物種解讀情緒的能力才是少見的，科學家解釋狗狗是高度馴化的物種，因而演化出判別人類情緒、利於生存的能力，任何養狗的人都會告訴大家，他們的寵物有一種非凡的能力可以理解周圍的世界，而科學界也證明他們是對的。

在過去的幾年中，人類對狗狗認知的最大進步之一就是使用磁力共振成像儀掃描狗的大腦，狗狗的可訓練性使其成為磁力共振機器的最佳選擇，不像鳥類或熊等未馴化的野生動物。

在Nestlé Purina專門研究狗認知的科學家Ragen McGowan，利用了一種磁力共振機器-FMRI（即功能性MRI），來研究這些動物，這些機器會檢測血液流動的變化來測量大腦的活動，通過正在進行的研究，麥高恩發現了很多關於動物認知和感覺的問題。在2015年的一項研究中，Ragen McGowan發現人類的存在會導致狗狗的眼睛、耳朵和爪子的血液流動增加，這意味著狗狗處在很興奮的狀況。

狗狗與人類相處心率就會降低？狗狗到底有多聰明？（按圖了解👇👇👇）

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狗狗也會「觀察」人類的互動

且狗狗也會有嫉妒心理的情緒，不僅如此，狗狗們還會想盡辦法吸引父母的注意力，如果人類不把注意力移駕到牠們身上，牠們就會無所不用其極，相信有養寵物的主人都會有家中寵物故意搞破壞的經驗，這就是這些小可愛們想博得關注的策略。

許多其他關於狗狗的行為、情感和智力的研究發現，狗狗也會「觀察」人類的互動，從而判斷誰對自己的主人較刻薄，而這些研究可能只是我們了解牠們的冰山一角而已。

不過關於狗狗認知的研究都闡述了一件事：人類對狗狗大腦的了解可能比我們過去所認知的要少很多，隨著時間的推移，愈來愈多的科學家對動物研究都深感興趣，隨著每一項新研究的完成，我們也漸漸發現更多關於我們心愛的寵物是如何思考的。

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資料來源：Nowakowski, Anjali. “An Introduction to Dog Intelligence and Emotion.” ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/dog-intelligence-4157526.

【本文獲「明日科學」授權轉載。】