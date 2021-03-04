金毛尋回犬｜狗狗見爸抱妹妹即呷醋　秒低頭露哀怨臉網民被逗笑

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-04 15:36

究竟毛孩之間會有真感情嗎？還是牠們也是明爭暗鬥呢？ 在美國，有狗主最近新收養了一隻小金毛犬，結果惹金毛姐姐吃醋了！牠氣鼓鼓的望着爸爸抱着小妹妹，完全不理睬自己，顯得很是生氣。其實，爸爸一切看在眼裏，更拍下影片，並在描述欄寫出了金毛哥哥的心底話！

金毛姐姐Lady表示：爸爸不再愛我了，只顧着妹妹Lola。

這個生動有趣的故事，來自美國芝加哥。金毛尋回犬姐姐叫Lady，去年底牠多了一個小金妹妹Lola。兩姐妹平日看起來關係很要好，樂也融融。但當爸爸只顧抱着妹妹玩耍時，遠處的大金Lady明顯呷醋了。

姐姐Lady以憂怨的眼神，遠遠盯着爸爸抱着妹妹Lola，心中很不是味兒。但其實一切都在爸爸掌握之中，他早已拍下姐姐Lady失落的神情，更在IG的描述欄裏，寫出了牠的心底話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟大姐姐Lady看到爸爸只疼妹妹時，心底在想什麼呢？】

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姐姐Lady與妹妹Lola，牠們之間絕無心病！爸爸只是用影片來開個玩笑，所謂的認養文大家就別太認真了！

網民對於金毛姐妹的相親相愛故事，感到很是溫暖。「Lady別不開心，來我這裏抱緊處理」、「吃醋了嗎？也太有趣了！」、「Lady有委屈，但不能說，嗚嗚」、「爸爸貪新忘舊了」、「妹妹！你走！不然我走！」

▼▼同場加映：金毛尋回犬一向以性格溫馴著稱，牠們不但會對人展現出善良一面，對著其他動物時也同樣體貼窩心。日前一名狗主在網上分享了一段家中金毛犬的影片，片段中金毛犬一口咬起金魚，乍看恐怖的場面，原來竟是窩心的舉動！▼▼

▾▾▾點撃圖片看金毛張嘴動作背後的窩心用意！▾▾▾

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點擊連結看全文：金毛尋回犬張嘴生吞地上活金魚 下秒劇情大扭轉 揭開暖心苦衷

▼▼同場加映：跨種族的友誼，真的是很奇妙。這對貓狗好友感情十分要好，小白貓更是從小就由金毛照顧大的。牠們的媽媽更特意為毛孩創建了一個IG帳號，分享牠們生活點滴趣事。但有趣的是，媽媽在形容家中毛孩時，竟指家裏養了兩隻狗狗！▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看故事，究竟貓咪Tuukka有什麼古怪行為，令媽媽覺得牠像一隻狗呢？】▾▾▾

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