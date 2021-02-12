狗狗冷知識｜有狗相伴減少憂鬱更快樂、防慢性疾病？養狗7大好處

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-12 08:02

您有養寵物嗎? 許多人喜歡養寵物來陪伴，其中狗佔了主要的比例。以台灣為例，據台灣行政院農委會統計，2017年台灣人飼養的家犬總數超過177萬隻，比73萬多隻的家貓，多出100多萬隻，可見得大家有多愛狗。養狗不僅像多了個家人，對人的身心也大有益處，狗狗果真是人類的好朋友。而平常除了遛狗之外，也可以和牠們一起運動，當您想運動時，不妨帶著愛犬一起加入吧！ 文：Adam Wu 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

養狗有益身心好處多

養狗不僅是多了個陪伴的寵物，且對人的身心有很多好處，列舉如下：

+ 15 + 15 + 15

訓練狗狗有秘訣

雖然養狗是件好事，但同時也是個重大的責任，要照顧他們的生活起居、處理大小便、幫牠們洗澡、帶牠們去玩，而訓練牠們乖乖的也是很重要的，就像在教小孩一樣。

訓練狗的5大好處：

1. 訓練狗狗的過程中，也能增進狗和主人的感情。 2. 狗和主人有了共同語言後，能了解主人的指示。 3. 狗在接受訓練的過程中，也會訓練到心智。 4. 狗若很乖巧，就不需擔心牠們會亂跑或隨地大小便。 5. 狗受過訓練後，可以帶牠們去認識更多人或同類。

4個基本指令/動作

不需要訓練牠們到很厲害，只要讓牠們聽懂一些基本的指令就很好了：

1. 坐下：手拿食物站在狗狗面前，將食物靠近牠的鼻子讓牠聞，再稍微把拿著食物的手抬高，讓狗狗順勢朝著食物方向抬頭，同時讓狗狗順勢坐下，等牠坐下後，喊「坐下」，再給牠食物。

2. 過來：幫狗戴上狗鏈和頸圈，拉著狗鏈和狗狗保持一小段距離，然後蹲下來與牠同高，對牠喊「過來」，同時輕輕拉一下狗鏈，等牠過來時再給牠食物。

3. 等一下：教這項指令前，要讓狗狗先學會指令1。讓狗狗像指令1所述坐下後，將自己雙手手掌打開，雙手掌心同時朝向狗狗，喊「等一下」，然後往後走幾步，若牠沒有動的話就給牠食物，再慢慢增加自己後退的距離。

4. 離開：自己雙手各拿著同一種食物，將其中一隻手伸向牠，但不要讓牠看到食物，然後喊「離開」，不管牠要聞、舔、抓或叫，都不要理牠，等到牠不再試著拿到您手中的食物後，就把另一手裡的食物給牠吃。接著繼續重複做一樣的步驟及指令，一直練習到您喊「離開」時，牠真的不理會您伸出的手為止。

和狗狗一起運動

養狗不但對人類有益處，也是人在運動時絕佳的好夥伴，可以試著和愛犬從事以下的運動：

1. 遛狗：這對狗和人來說都是很好的運動，遛狗的人身體質量指數（BMI）會降低，也比較不會罹患慢性疾病或有抑鬱症狀。

2. 跑步：第一次和狗狗慢跑時要放慢速度，評估牠能跑多遠，再慢慢增加距離，狗通常喜歡跑在主人前面，如果牠和主人平行或是落後了，表示該讓狗狗休息了。

3. 爬樓梯：和狗狗一起爬樓梯，主人可以訓練到股四頭肌、大腿後肌和臀肌，下半身會更緊實。

4. 瑜伽：和狗一起做瑜伽，有個名詞叫做Doga（Dog+Yoga），主人可以幫助狗狗做些姿勢，或幫牠按摩、指壓，可增進人狗的感情，同時也可幫狗狗做些健康檢查，摸摸牠的毛皮下是否有腫塊或異物。

5. 足球：有些類型的狗喜歡玩足球，買個防咬的足球，等愛犬學會用鼻子或腳爪踢球或運球之後，再玩其他的玩法，例如把球踢遠，讓狗去追球。

6. 丟飛盤：和狗狗玩你丟我接的飛盤遊戲，可以把飛盤當作吃飯的盤子使用，讓牠更熟悉飛盤，或把飛盤放在地上旋轉或滾動，讓狗狗更融入飛盤遊戲。

相關文章：狗狗喜歡抱大腿、吃嘔吐物？解答7個狗狗奇怪行為的背後原因（按圖預覽）

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

學步期小孩和寵物～安全共處必知要點

氣喘養寵物～7個撇步疼愛牠保護自己

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：人類最好的朋友～養狗狗的7大好處】