狗狗冷知識｜舉起一隻前爪或許是「職業病」？狗舉手背後7大意思

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-03-11 11:32

狗狗在外面散步，走到一半的時候突然舉起一隻前爪懸在半空，眼睛直直盯著前面，牠究竟是想做什麼？

一般來說，想要了解狗狗一個行為的含義，需要結合當時的環境還有狗的其他身體語言。畢竟狗搖尾巴，可能是在歡迎你，也可能是準備攻擊。但是我不在現場不知道當時發生什麼，想要弄清楚狗狗的想法，只能靠主人。狗狗舉起一隻前爪懸在半空，常見含義可能就那麼幾種，主人可以回想當時的情況代入分析。

指示獵犬的「職業病」

這個動作，更常見於一些指示獵犬身上。指示獵犬在野外發現獵物時，會抬起一隻前爪，身體前傾告訴主人獵物的所在。很多指示獵犬已經走進普通家庭，但刻在基因裡的職業病還是不變，發現牠心目中的「獵物」時，還是會下意識指示。

相關圖輯：狗狗冷知識｜狗狗一直盯著主人是擔心？ 3個行為代表牠正擔心你（按圖預覽）↓↓↓

+ 12 + 12 + 12

對於普通寵物狗，做出這個動作，可能是期待接下來的事情，有可能是當下不確定該怎麼做！

期待：玩耍、零食、接下來的事情

一些狗看到熟悉的玩伴，會舉起一隻爪子看著牠，期待接下來的玩耍；一些狗看到主人拿出零食，會舉起一隻爪子期待。如果主人動作太慢，或者不給零食，牠可能還會對著你叫不停！

當牠舉起一隻前爪用誠摯的眼神看著你，但發現得不到你的回應，牠可能會直接動手，用爪子扒拉你引起注意。

不確定：遇​​到陌生人陌生狗，去到不熟悉的地方，看到害怕的東西

我家狗第一次在院子裡看到金龜子，定住後舉起一隻前爪。安靜一段時間後，牠還抬頭看著我。牠沒見過這新奇的事物，想上去看看又沒有足夠的勇氣，希望我能給一點指示該怎麼做。

在寵物醫院、寵物美容院也可以看到這個動作。狗狗本身就很討厭醫院，看到主人和醫生不知道在「想什麼壞點子」時，舉起一隻爪子，渾身僵硬觀察著周圍，非常緊張不安。

相關圖輯：拆解狗狗5種睡姿含義 這樣睡原來代表毛孩很緊張？（按圖預覽）↓↓↓

+ 11 + 11 + 11

兩隻狗狗相遇，一開始會有一個互相試探的過程，嗅聞完對方後發現沒有惡意。但是否能玩到一起呢？狗子舉起了不確定的爪子，該怎麼做呢？

類似的情況還有很多，需要主人具體情況具體分析。要是狗狗舉著某一隻爪子，久久不肯放下，那可能是踩到了什麼，或者爪子受傷。

很多主人愛問我一個很具體的行為，看影片都有偏差，更何況文字描述。所以我更願意分享一些行為的常見含義，主人看懂了，結合當下的情境分析才能更加準確。

相關圖輯：解決狗狗拆屋、隨地大小便等「壞習慣」 日日放狗有五大好處（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 11 + 11 + 11

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】