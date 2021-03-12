撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-03-12 16:52

轉眼來到3月，在疫情下許多大型活動都沒法舉行，但其實仍有些寵物友善的場所、寵物市集，可讓你和寵物一起逛街、玩樂。海洋公園還首次開放給狗狗內進，大家可以在指定時段帶狗狗入場大玩特玩！

海洋公園 汪星家族「寵」動員

海洋公園過去並不開放予狗狗內進（失明人士的引路犬除外），想帶毛孩子到樂園玩耍簡直不可能！不過近日海洋公園推出「汪星家族寵動員」的活動，在指定日子開放海濱樂園專區給毛孩內進，可以帶狗狗到海洋奇觀，跟場內超過5000條海洋生物打卡影相！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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汪星家族「寵」動員 日期：2021年3月20-21日、3月27-28日、4月2-6日 時間：上午8時30分至下午1時（須於上午10時前入場） 地點：海洋公園海濱樂園專區 費用：$500（二人及一隻狗狗），$400（一人及一隻狗狗）

有意帶狗狗進入海洋公園的寵主，需預先在網上登記買飛，有關活動詳情，可參考海洋公園網站。

將軍澳PopWalk 萌『寵』手作市集

將軍澳PopWalk本周繼續有寵物市集，有多達40位手作人到場，提供各式各樣的寵物用品，大會還提供多個寵物服務和活動，當中包括寵物學堂、寵物拍攝服務，還可以搜集印仔參加「完美寵物大賞」換領豐富禮物，首80位到場人士憑當日以電子貨幣單一消費滿$100的單據或相符之電子消費存根，還可以換領「Love Pet Pet福袋」！

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萌『寵』手作市集 日期：2021年3月12-14日 時間：中午12時至下午8時 地點：將軍澳PopWalk 1期及2期戶外露天長廊

沙田HomeSquare 寵物 ‧ 家 ‧ 市集

沙田HomeSquare本月下旬舉辦多場寵物市集，邀請超過20家本地自家製手作檔到場，並按主題分為「扮靚區」和「美食區」，無論是愛美的毛孩、還是嘴饞的毛孩，都可以找到牠們的心水。行完市集還可以到新城市廣場1期1樓戶外平台的「寵物同樂園」遊玩打卡。HomeSquare和新城市廣場都可以免費租用寵物車，可以自由在兩個商場交還，方便寵主帶狗狗進出。

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寵物 ‧ 家 ‧ 市集 日期：2021年3月20-21日、27-28日、4月2-6日、10-11日（逢星期六、日及公眾假期） 地點：沙田HomeSquare 5樓（沙田鄉事會路138號）

【同場加映】沙田新城市廣場2500呎寵物樂園明天開幕 4大貓狗玩樂設施大公開

沙田新城市廣場早前把1樓戶外平台打造成「寵物同樂園」，遊樂園佔地2500呎，設有4大寵物玩樂設施，包括寵物隧道、斜台等等，讓主人及愛寵可以盡情打卡放電，而且費用全免！為配合寵物公園開幕，商場更推出多項升級服務配套，方便主人同毛孩歡度假日呢！

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【點撃圖片放大看：沙田新城市廣場2500呎寵物樂園明天開幕 4大貓狗玩樂設施大公開】

同場加映：山頂廣場增寵物設施 寵物徑、野餐一日遊 中秋節人狗必備節目

山頂廣場經過兩次大翻新，於商場各處增設多項寵物友善設施，《香港01》記者到過現場視察，發現了5個隱藏打卡位，有意前往的主人可事前做足準備功夫，令狗狗享受不一樣的遊樂體驗！

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【點擊看全文：山頂廣場增寵物設施 寵物徑、野餐一日遊 中秋節人狗必備節目】