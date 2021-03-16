撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-16 13:29

人與貓能一起相處是很講緣份，緣份到了自然可和睦共處？ 最近有網民分享爸爸與貓咪的故事，指當初爸爸曾阻止養貓，但現在卻變成貓奴，每次傳短訊來都問候貓咪情況，不禁令人懷疑，誰才是親生的？

豆豆：我才是親兒子！

不少貓奴都表示，當初曾經最反對養貓的人，往往卻變成最疼錫貓咪的那一位。

最近網民黃小姐便在社交平台上，分享貓咪豆豆與爸爸的故事。她指本來爸爸阻止她養貓的，但沒想只是幾個月後，爸爸連社交平台的頭像都轉成貓咪的樣子！而且每天噓寒問暖的對象都是貓咪，而不是她這個親生女兒！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟當初為何爸爸會反對養貓，貓咪又做了什麼令爸爸作出如此大的改變】

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黃小姐在分享故事時表示：「我也很想知道，你們的家人是如何偏心的！」對於黃小姐的經歷，網民們表示深有同感。「豆豆應該是新生的，而你就？自己想清楚吧！」、「又一棄養系列，我指棄養樓主」、「你終於知道誰是親生了！」、「豆豆表示：你還想與我鬥？」、「養貓之後，自己在家的地位變成最低」、「我：媽媽呀！貓咪將我的東西都推到地上了！媽：早叫你將東西放得好些！」、「你們的父母都被喵星人俘虜了」。

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，最近她沖咖啡時，覺得風味大不如前，原本咖啡香味濃郁，但現時味道卻變得非常複雜。她大感不惑，明明咖啡豆都是很高質，沒有理由會發生這種情況，她更一度懷疑是否自己沖咖啡的手勢生疏。誰知兩星期後，她終於發現真相，極度崩潰！

▾▾▾點擊圖片放大看，咖啡豆味道突變的原因！▾▾▾

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同場加映：飲食界有大胃王小林尊，原來貓界都有一個呢！日前有貓主在社交平台分享，養了家中英短「花生」4年，牠已經由昔日的可愛小貓，演變成為貓界小林尊，面部腫脹了幾倍，崩壞程度簡直令媽媽嚇呆，亦不禁慨嘆「牠肥到嗰下盤可以擺幾圍」。

▾▾▾點擊圖片放大看，貓界小林尊花生長大後崩壞，面部腫脹的樣子！▾▾▾

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