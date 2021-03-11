撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-11 13:16

有時動物之間的跨種族感情，是遠超主人想像的。 台灣有狗主早前在社交平台表示，家中19歲唐狗「妹妹」年初變得嗜睡，食慾不振，後來確診末期腎衰竭，媽媽悲慟不已。而半歲大的唐貓弟弟「DiDi」自那時開始性情大變，有天媽媽幫妹妹打皮下水之後，突然看到眼前DiDi的暖心舉動，不禁淚崩……

妹妹樣子可愛，非常好動。（Facebook@像這樣的狗日子）

狗主Mina接受《香港01》訪問時表示，妹妹小時候超級活潑調皮，是一隻很霸道而且愛撒嬌的狗，但隨著年紀漸大，牠變得淡定，但仍很有個性，與主人親親時都不可超過6秒，否則就會生氣。去年七月，媽媽遇到一隻剛出生的流浪貓DiDi：「那時朋友在雨中撿到牠，我驚覺貓貓背上的一點，跟妹妹超像，於是我不顧家人的反對，把牠帶回家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽憶述，對於DiDi的到來，妹妹起初是抗拒的。牠有超過十年都沒有跟貓相處過，加上牠年紀很大，脾氣變得古怪：「妹妹當時雖然沒有暴怒，但卻冷淡的緊盯著新來的DiDi，明顯不是很歡迎牠。」後來一狗一貓經過時間磨合後，妹妹對DiDi的靠近，不再抗拒，有時牠們亦會交換飯吃，感情終於變得越來越好。

可是幸運之神沒有眷顧他們一家，年初妹妹突然食慾不振，沒有活力，更出現嘔吐，確診患上末期腎衰竭，情況不樂觀。媽媽很是傷心，每天餵妹妹吃藥、打皮下水，希望能有奇蹟出現。同時，DiDi開始性情大變，有天媽媽如常幫妹妹打皮下水，之後她看見眼前的暖心畫面，隨即淚崩……

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媽媽表示妹妹過世後，DiDi開始出現狗狗生前會做的行為，例如坐在陽台邊看海，躺在愛犬以前最愛的棉被上，連位置都一樣，甚至會跳進姐姐的狗推車睡覺，像是在思念著已逝去的姐姐，令媽媽非常心酸，「我想告訴DiDi，姐姐雖然變成天使，但依然會一直守護牠」。

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中七歲松鼠狗「拉拉」一直身體健康，早前突然確診心臟病，其後更發現子宮蓄膿，要即刻開刀。誰料拉拉在手術麻醉時，突然失去呼吸，搶救無效離世。媽媽無法接受，終日以淚洗面，在拉拉離世後三天，媽媽竟然在家中聞到拉拉的尿味.....▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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