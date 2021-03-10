為食虎斑貓偷吃臭豆腐　爸拍下貓超真實反應　令網民笑翻：有同感

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-10 07:00

每個人對食物的喜好各有不同，不知貓咪和人類是否也相同？ 近日，有網民買了一盒臭豆腐回家打算慢慢品嚐，沒料到卻被八卦好奇又貪吃的虎斑貓搶先一步。當牠走近裝滿臭豆腐的盒子時，雖然應該早已嗅到這味道並不尋常，可是牠還繼續靠近，直到被濃烈的臭豆腐味昏得牠受不了，下一秒便露出令人爆笑的反應。

小花：這東西好吃嗎？（Shu-Hao Yang）

這貪吃的虎斑貓叫小花，生活在台灣的台南。早前爸爸買了臭豆腐回家，放到桌子上想看看家中貓咪反應。因為平常小花總是對帶回家的東西很是好奇，但如果是臭豆腐呢？牠會喜歡嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果，貪吃好奇的小花果然是上前嗅聞，但下秒的反應，便令人爆笑了！果然這東西，不是人人都喜歡。

【點擊圖片放大看，究竟虎斑貓小花遇到臭豆腐時，牠會有何反應？】

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爸爸指原本還以為小花聞了臭豆腐數次後便開始甩頭、打噴嚏，還擔心下一步牠會把臭豆腐當大便般埋起來！幸好，最終小花是自行離開了，看來臭豆腐不是牠的茶。

網民看到這貓咪甩頭的相片，紛紛被豆得大笑！「臭到變成外星人」、「直接對臭豆腐使出牙通牙！」、「很有卡通片的喜感，我到旋風喵了」、「初聞到味道，整隻貓都糊掉了」、「貓貓表示不能接受！啊！啊！啊！」、「面容都扭曲成這個樣子，臭味難以接受」、「這裏動感十足，臨場感很強！」、「臭豆腐這東西，不是人人喜歡」、「這反應我表示認同！」

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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同場加映：與喵星人互動，往往有意想不到驚喜的故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

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▾▾▾當你滿心以為這是貓仔時，牠給你一個特大驚喜。▾▾▾

點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾