韓國｜流浪狗守海邊一年等爺爺嫲嫲回家　鄰居揭心酸真相網民淚崩

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-17 08:15

對狗狗來說，你的一飯之恩，牠們是不會忘記。 這個狗狗念念不忘，希望可以報因的故事，來自韓國的一個小島山。雖然事件是幾年前發生，但故事很是感人，值得重溫。一隻流浪狗每天都在山崖邊，望着大海像是等待着什麼。在義工向附近居民查問，才得知背後心酸原因。

這個催淚的故事，來自韓國南部的馬羅島（마라도）。故事由韓國SBS電視台的《TV動物農場》節目製作組，在2018年的10月拍攝與分享。在節目中，攝製人員介紹了一隻流浪狗Noorung，並述說了牠背後的故事。

據悉，這隻狗狗叫Noorung，一直以來牠都在島山過着流浪生活。但在一年多前，牠遇到了一對老夫婦，從此命運改變了。只是，快樂的日子總是特別短暫，已忘了從哪一天開始，狗狗Noorung再次流浪，每天都在崖邊，就算風吹雨打，被大浪淋濕，但牠依舊不肯離開。

【點擊圖片放大看，究竟流浪狗Noorung背後有什麼摧人熱淚的故事？牠一直在海邊，究竟在等待什麼？】

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這個感人的故事，轉眼已流傳了3年多，不少網民都想知道，這滴水之恩湧泉相報的人狗故事，會否有後續發展。不過，SBS似乎未有進一步跟進。網民們只能衷心祝福狗狗，希望牠能適應新家庭，好好活下去。

網民含淚留言，很是同情狗狗遭遇。「狗狗很有靈性，希望老夫婦能康復回來，與牠在一起」、「 滴水之恩，當涌泉相報」、「狗狗早已當老夫婦是主人了，你們快回來」、「希望新主人能善待這忠犬」、「怎麼也不願望開岸邊，就只希望第一時間見到主人回來」、「好好活下去，狗狗值得有更好的𥬮活！」

▼▼同場加映：這個令人心酸的故事，來自台灣的新莊。曾經，唐狗B寶每天都陪着婆婆，一起看電視、外出散步、甚至回家後睡在一起。但婆婆患上老人痴呆症後，一切都改變了。85歲的婆婆已忘了自己有養狗，她對B寶的存在感到疑惑，甚至無視牠。但B寶依舊愛着婆婆，縱使發生了不開心的事，但牠仍堅持要守護婆婆。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟婆婆患上老人痴呆症後，如何對待B寶？而B寶卻怎樣回應？】

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點擊圖片放大看：唐狗｜婆婆患老人痴呆忘了乖孫狗 被冷待牠仍用「愛的行動」回應

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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