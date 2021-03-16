人臉狗每次散步都無法順利回家？媽揭開背後原因超爆笑

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-16 08:03

可愛的狗狗特別受歡迎，每次帶牠們去散步時，都會引來艷羨目光。但如果狗狗的樣子，長得像人呢？情況可能會有點意外？ 這兩隻生活在英國的狗狗，牠們的五官天生像得人類。媽媽每次帶牠們外出散步，都會花很長時間才能回到家裏，全因牠們每次外出都會成為焦點所在。

這對擁有人類臉孔的狗狗叫Ronnie和Reggie，來自英國威爾斯，牠們今年已7歲，現在與媽媽Kerry Docwra生活在英國的普利茅斯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kerry表示每次帶狗狗們外出散步時，都總要花上許多時間。不是因為狗狗走得慢，而是街坊鄰里在看到Ronnie和Reggie時，都顯得太熱情！

【點擊圖片放大看，Ronnie和Reggie為何每次散步的時間都比別人耐，這是有原因的】

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【點擊圖片看另一隻張隻人臉的狗狗，大家覺得Nori的樣子像人類嗎？】

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Kerry認為Ronnie和Reggie是獨一無二的狗狗，牠們天生便有與別不同的氣質。聰明、乖巧又機敏，牠們是我的乖孩子。「現在我的孩子都長大了，我早已視牠們是我親兒子。我愛牠們，牠們是最棒的。」

同場加映：在日本便有網民分享了家中柴犬曾被毒蛇咬傷事件，並引起不少網民關注。雖然大家也很擔心柴犬身體情況，但亦有不少人被柴犬的有趣樣子逗笑了。因為被咬後的柴犬，臉部變成正方型，更有人說這是「人臉柴」！

【點擊圖片看柴犬被毒蛇咬後的情況，以及牠變成網紅後有什麼影響力】

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點擊連結看全文：柴犬被毒蛇咬傷腫成方形臉慘變「人臉柴」 超強抵抗力極速復原

同場加映：俗語有云「女大十八變」，這道理不僅適用於人身上，其實亦適用於毛孩身上！台灣一頭柴犬小時候長得尖嘴猴腮，驟眼看甚至有點像猴子，就連飼主也被嚇壞。然而，這頭「小猴子」在數個月後卻華麗蛻變，逐漸變成大眼仙氣美女。

▼▼▼▼▼點擊放大看Alley的蛻變過程▼▼▼▼▼

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