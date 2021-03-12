13歲柴犬婆婆最愛在睡馬路曬太陽　媽決定施魔法陣讓狗願望成真

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-12 12:51

為了讓毛孩開心，你願為牠多花點心思嗎？ 在日本，有隻13歲老柴，最喜歡就是到屋外曬太陽了。但牠經常留在馬路也令媽媽非常不放心，於是媽媽替牠畫出了魔法線條，令大門外有一個專屬於柴犬的睡覺位置！

媽媽最錫我了！

這隻被滿滿的愛包圍着的柴犬叫Pon（日文：ポン），牠已是隻13歲的柴犬婆婆。平日，牠最喜歡就是在馬路邊曬太陽午睡。但媽媽擔心柴柴睡路邊會有危險，但又想滿足牠的願望，於是靈機一觸，想到用魔法線與特殊符號，繪製出「柴犬專屬睡覺位」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟媽媽想到什麼妙法，令柴犬Ponポン可以安心在大門外午睡呢？】

+ 34 + 34 + 34

雖然媽媽貼心地畫了魔法陣，但Pon卻一直違規亂泊。每次睡到一半時，身子已跑出了白線外！不過，牠這個睡姿實在太可愛了，誰忍心打擾牠呢？

每逢節日，媽媽還會暖心地為魔法陣佈置一番，給路過的人一個小驚喜！每逢節日，媽媽還會暖心地為這泊車位佈置一番，給路過的人一個小驚喜！網民們看到柴犬Pon有專屬的戶外睡覺位置，都表示很羨慕！「超可愛的！媽媽的愛感受到了」、「這個泊車技術太差了，我要去搶車位」、「要注意安全，泊車要好一點，不然會被罰款」、「這睡姿是柴柴正常發揮！」

▼▼同場加映：Naïa日前不開心，隨即跑到花園，躺在地上發脾氣。無論主人怎樣叫牠，牠都不予理會，令主人非常無奈。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，雪橇Naïa發脾氣睡花園不理主人的原因！▾▾▾

+ 27 + 27 + 27

點擊連結看全文：雪橇犬因為一個無聊理由 發脾氣睡花園 媽呻牠有「公主病」

▼▼日本網民分享，小主人高興地擠進狹小的狗籠裏，但仍一臉天真地托腮扮花，露出開心的笑容。而在身旁的雪橇犬，也被熱情的小主人感動，以一副包容任性女友的溫柔表情，從容面對！▼▼

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

+ 18 + 18 + 18

點擊連結看全文：雪橇犬與妹妹擠狗籠同睡 溫馨畫面公開 網民：女友向男友撒嬌照