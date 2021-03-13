唐狗｜婆婆患老人痴呆忘了乖孫狗　被冷待牠仍用「愛的行動」回應

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-13 07:10

縱使已經被忘掉，但愛你的心從不因此而改變。 這隻曾被視為乖孫的忠犬，卻因婆婆患上老人痴呆而漸漸被忘掉。但牠對婆婆的感情依舊沒變，堅守在輪椅旁寸步不離！

這個令人心酸的故事，來自台灣的新莊。曾經，唐狗B寶每天都陪着婆婆，一起看電視、外出散步、甚至回家後睡在一起。但婆婆患上老人痴呆症後，一切都改變了。

85歲的婆婆已忘了自己有養狗，她對B寶的存在感到疑惑，甚至無視牠。但B寶依舊愛着婆婆，縱使發生了不開心的事，但牠仍堅持要守護婆婆。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟婆婆患上老人痴呆症後，如何對待B寶？而B寶卻怎樣回應？】

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蘇小姐將B寶與婆婆的故事分享到社交平台，是希望讓更多人看到唐狗的好，牠們是暖心的寶寶，值得被愛，值得有溫暖的家。「真心希望大家能善待流浪的毛孩！」

網民看到B寶與婆婆的故事後也大為感動，縱使是流浪狗、是唐狗，牠們都是有感情的毛孩，牠們甚至會作出最真誠的報恩！「最佳保鑣」、「很有愛的故事」、「B寶是好孩子，沒白養」、「守護在旁的真英雄」、「婆婆的愛還在，只是不懂表達，B寶是懂的」、「很乖巧的狗狗，懂得去報恩」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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