德國牧羊犬長了一雙兔耳朵霸氣盡失　長大後牠能否挽回威嚴？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-18 11:25

印象中的德國牧羊犬，是隻威猛的狼犬，就算沒有吠叫，也是不怒自威。但這隻小德牧，卻一再被人用可愛來形容，牠會否感到很有挫敗感呢？ 這隻德國牧羊犬，耳朵一直都是黏在一起，看起來就像有雙「兔耳朵」，因此無論做什麼事，都總多了幾分可愛！

這隻生活在澳洲阿德雷德（Adelaide）的德國牧羊犬，牠叫Archer是男孩子來的，今年已經5歲。雖然牠是隻狼犬，但小時候卻常常被人用可愛來形容。

因為，牠天生雙耳便緊黏合在一起，看起來就像兔耳朵般。加上牠的樣子可愛又萌，完全沒有一般德牧的威嚴，甚至是帶點傻氣！這不禁令人感慨到，都是輸了在耳朵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟這可愛的德牧，在成長後能否重拾威嚴呢？】

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網民看着Archer的成長照，但由始至終都是關注着牠的雙耳。「耳朵就像兔寶寶，太可愛了」、「擊掌的意思是咬手手，這是Archer的獨特理解」、「成長後我還是看不出哪裏有威嚴」、「還是走賣萌路線吧！威猛兇惡已不成潮流」、「看到牠的耳朵我就笑了」、「耳朵也有戲」、「牠那張臉，就算吠也不會令人感到害怕」。

同場加映：新冠肺炎疫情肆虐，令全球的人都緊張起來，就連歐美大國，也有市民到超市搶購廁紙、廚房紙和食用水等，以免在被隔離時，家中會缺乏必要物資。但就在這緊張的氛圍下，一隻德國牧羊犬的行為，卻令主人感到哭笑不得，因為牠把囤積家中的重要物資，肆意破壞了！

【點擊圖片放大看這隻百厭德國牧羊犬的惡行！物資很重要呀！】

點擊連結看全文：家中被搜掠後 德牧秒扮忙 眼利主人看穿牠身上罪證

同場加映：在美國德州Houston區的街頭，有一隻禿毛狗狗四處流浪，僅餘的白色毛髮也早已被染成灰黃色，每位路人看到牠身上發炎的皮膚後也避之則吉。由於無人飼養牠、照顧牠，令牠過著餐風宿露的生活。去年，牠在某個饑餓無比的晚上，鼓起勇氣走向停車場一位路人，誰料這個決定就此改變了牠的一生。

▾▾▾路人伸出友誼之手，改變了這隻甩毛狗的一生！點撃圖片了解這美麗的巧合！▾▾▾

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