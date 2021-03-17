唐貓｜爸吃飽飯躺沙發打機　媽拿雷射筆逗貓「瞄準蛋心」懲罰他

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-17 13:00

台灣有貓主在社交平台表示，日前一家人吃完飯後，她的男友就隨即躺在沙發玩手機，她想起執屋時找到雷射筆，就打算捉弄他。她將雷射筆瞄準他的重要部位，同時沙發底下的貓咪原來正虎視眈眈，準備飛撲過去他身上抓緊那顆紅點！

弟弟樣子可愛。（受訪者提供）

貓主Kimi接受《香港01》訪問時表示，家中養有五隻貓咪，其中三歲的唐貓「弟弟」性格很調皮：「當初我和男朋友騎單車時，遇到只有兩個月大的牠，呆呆的坐在路的正中央，牠非常瘦弱，我們覺得心疼，就把牠帶回家飼養到現在。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前Kimi與男友吃完晚飯後，男友只顧躺在沙發玩手機遊戲，Kimi突然在家中找到雷射筆，她靈機一動，打算懲罰男友，「教教大家如何讓玩遊戲的男友回到現實！」於是她拿起雷射筆，偷偷瞄準他的重要部位，而當時蹲在一旁的弟弟看得極度專心，下秒隨即撲到爸爸大腿上！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟爸爸下場會是如何？▾▾▾

+ 34 + 34 + 34

網民看到影片後，非常擔心Kimi男友究竟有沒有受傷，紛紛表示「男人的最痛啊～」、「估計男友的腳斷了XD」、「讓我想養貓的心態打退堂鼓了」、「好療癒的瞬間哈哈」、「怎麼辦我看到停不下來」、「女孩們，以後男友又只顧著打手遊時知道該怎麼辦了吧」、「差點沒笑死」、「這段影片我重播了至少5次」、「養貓好處真多」。

同場加映：其他唐貓的爆笑故事！

台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟房有什麼結界，阻擋貝果去路？

+ 53 + 53 + 53

台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

+ 29 + 29 + 29

同場加映：與喵星人互動，往往有意想不到驚喜的故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

+ 11 + 11 + 11

▾▾▾當你滿心以為這是貓仔時，牠給你一個特大驚喜。▾▾▾

點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾