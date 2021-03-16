流浪唐貓生4小喵隔天竟多了一隻？　義工揭開隱藏版真身網民笑瘋

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-16 08:05

台灣有貓義工在社交平台表示，年初暫託了一隻懷孕母貓「湯圓」，牠之後生下4隻虎斑小貓。有日義工起床後，嚇然發現貓咪們身後居然多了一隻「陌生小貓」！義工秒速嚇呆，「明明生了四隻，怎麼變五隻？」，她更一度以為自己的手機可以拍到靈體......

義工發現照片居然多了一隻「陌生小貓」！（Facebook@豆花姨中途認養喵喵家）

貓義工豆花姨當了20年義工，她接受《香港01》訪問時表示，自己早期做小販生意時，看到許多流浪貓狗很可憐，三餐不飽，所以開始餵養牠們，後來她亦救起一些小貓，之後就幫忙做暫託家長。年初豆花姨接到網民求助，希望可以暫託一隻流浪母貓湯圓：「當時有遊客去宜蘭遊玩，見到牠挺著很大的肚子在流浪，路上有許多車輛及野狗，那裏亦不易討食，所以他們誘捕了貓咪，之後才輾轉送到我家暫託。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大約一星期後，湯圓生下4隻可愛的虎斑貓。有天豆花姨起床後，打開貓籠門，剛好看到貓咪站在一起看著她，於是她連忙拍下可愛的時刻。誰知豆花姨之後翻看照片，竟然發現照片入面多了一隻小貓，她不禁嚇呆……

▾▾▾點擊圖片放大看，靈異照片背後的爆笑真相！▾▾▾

+ 58 + 58 + 58

豆花姨表示，起初還以為自己的手機可以拍到靈體，她知道真相後，亦不禁笑翻。她提到，現時都是靠自己經營的豆腐花店，維持暫託浪浪的開支，希望每一隻浪貓都能有家。

網民看到照片後紛紛笑指，「一起喵沒有違和感」、「壁貼是哪一隻，求解」、「我想說怎麼有一隻都是同一個表情」、「還真會貼，也太真了哈哈」、「根本複製貼上，真的認不出來，誰是誰嗎」、「哈！是5隻啊！」、「牆上有牠們的兄弟」、「中間那隻開嘴笑的，真的超呆萌」、「太好笑啦，簡直一體組合」、「家族會越來越龐大」、「我以為後面那隻一直被擋到鏡頭」。

同場加映：其他唐貓的爆笑故事！

台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟房有什麼結界，阻擋貝果去路？

+ 53 + 53 + 53

台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

+ 29 + 29 + 29

同場加映：與喵星人互動，往往有意想不到驚喜的故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

+ 11 + 11 + 11

▾▾▾當你滿心以為這是貓仔時，牠給你一個特大驚喜。▾▾▾

點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾