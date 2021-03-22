德國牧羊犬｜妹妹亂做功課被媽媽用大刑伺候　狗狗一個舉動神拯救

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-22 08:00

德國牧羊犬樣子威猛，性格機智忠心，但其實牠們都有暖心一面。 早前內地有網民在社交平台發佈影片，指有女兒一邊做功課一邊偷看電視，德國牧羊犬「糯米」見狀，竟然秒速關掉電視機。之後媽媽發現女兒亂做功課，隨即大罵，並打算責罰她，誰知糯米下秒竟然想到一條妙計，代媽懲罰妹妹！

糯米早前督促妹妹做功課。（抖音@HH0103888）

糯米生性乖巧，對主人非常忠誠，早前頑皮的妹妹曾多次搗蛋，都被狗狗成功保護，避過一劫，不用被爸媽責罵。糯米與妹妹感情深厚，當家中無人時，狗狗常常都會擔當哥哥的角色，看管妹妹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有天爸爸在客廳看電視，妹妹在旁做功課，但原來她一邊寫作業，一邊偷看電視。醒目的糯米看到後，立即關掉電視機，讓妹妹可以專心，同時牠叼了一個小朋友玩具給爸爸解悶，令爸爸很無奈。

後來妹妹完成功課，媽媽檢查時發現錯漏百出，即時開口大罵女兒，並拿出間尺準備體罰她。護主心切的糯米看到後，竟然想到一條妙計，代媽媽教訓妹妹！

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▾▾▾點擊圖片放大看，糯米早前督促妹妹做功課卻被嫌煩，結果糯米從房間叼出刑具，收服妹妹？▾▾▾

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▾糯米很愛錫妹妹，曾經幫她逃過爸的責備！點擊圖片放大看，牠如何拯救妹妹！▾

網民看過影片後紛紛指，「糯米為家裡操碎了心～」、「牠打妹妹那一下怎麼可以那麼感人」、「家有一狗如有一寶，太可愛了」、「養這一個毛小孩比老公還好」、「糯米是標準管家」、「別人的狗都不會讓我失望」。

同場加映：新冠肺炎疫情肆虐，令全球的人都緊張起來，就連歐美大國，也有市民到超市搶購廁紙、廚房紙和食用水等，以免在被隔離時，家中會缺乏必要物資。但就在這緊張的氛圍下，一隻德國牧羊犬的行為，卻令主人感到哭笑不得，因為牠把囤積家中的重要物資，肆意破壞了！

【點擊圖片放大看這隻百厭德國牧羊犬的惡行！物資很重要呀！】

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▼▼同場加映：靈敏乖巧的警犬是警員們的好拍檔，一般而言也最喜歡黏著其訓練員，總會和他形影不離。然而，美國一頭名叫「Sonny」的警犬卻是例外，牠最喜歡的人並非其訓練員，而是訓練員的女兒！在外威猛強悍的Sonny，一回到家就會立即變臉，對妹妹擺出溫暖的笑臉，變化之大就連其訓練員也不禁吃醋。▼▼

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