德國牧羊犬督促妹妹做功課被嫌煩　下秒拿出恐怖刑具把她收服

狗狗對人類非常忠心，只要你用心對待，牠就會全心全意回報你。 早前內地有網民在社交平台發佈影片，指某日從監視器中看到家中的德國牧羊犬「糯米」，原本與妹妹在沙發上看電視，突然牠聽到鬧鐘響，便立即督促妹妹做功課，誰料妹妹竟不理會，還嫌糯米煩。於是糯米即刻從房間叼出刑具，嚇到妹妹隨即關電視做功課。

妹妹與糯米感情很好，常常黏在一起。（抖音@HH0103888）

糯米性格乖巧，亦很忠心，經常擔任大哥哥的角色，看管妹妹。有天糯米如平常一樣，和妹妹同坐在沙發上看電視。突然鬧鐘響起，牠立即從沙發上跳下來，走到電視機前，並向妹妹吠叫。誰知妹妹完全不理會糯米，只顧繼續看電視。糯米隨即走入房間，叼出妹妹的書包，並將椅子推過來，原來是想提醒妹妹是時候做功課。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

妹妹非常無奈，只好不情願地坐在椅子上，拿起書包來，但雙眼仍然離不開電視機。糯米見狀後，再度向妹妹吠叫，誰知妹妹感到不耐煩，竟然向糯米發脾氣叫牠走開，不甘示弱的糯米竟然從房間叼出刑具......

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▾糯米很愛錫妹妹，曾經幫她逃過爸的責備！點擊圖片放大看，牠如何拯救妹妹！▾

爸爸表示其實妹妹平時很寵愛糯米，他提到以前曾教過糯米，當家中沒有人時，要幫忙提醒妹妹做功課，但爸爸完全沒有想到，糯米原來偷偷學了他這個舉動，來督促妹妹。

網民看過影片後紛紛指，「糯米真的是為這個家操碎了心啊～」、「這不是個狗、已經是個人了」、「這狗已經完全融入家長的角色了」、「看妹妹拿出書，才放心地坐下，好負責任哦」、「這個千萬不能讓我媽看到，不然她會覺得我還不如一隻狗」。

▾▾▾同場加映：早前在俄羅斯有司機開車經過公路時，發現路旁有隻被大雨淋濕的德國牧羊犬，本來她已驅車遠去，但腦海中縈迴着狗狗可憐樣子，於是開車折返，並救起了狗狗。她更將狗狗送到最近的動保組織手裏，並揭發狗狗原來有悲慘身世。▾▾▾

【點擊圖片放大看，為何Kiryusha會被安樂死，牠最終結局會如何】

▾▾▾同場加映：無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。▾▾▾

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾