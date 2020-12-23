面對愛犬突然遭遇不測，有哪一個主人可以安然接受？ 台灣有狗主在社交平台表示，日前她爸爸如常駕駛電單車載兩隻貴婦狗散步，誰料在回程時他們被德國牧羊犬追咬，最終愛犬一死一走失，令家人非常悲痛，決定發警世文告誡一眾主人。

「QQ」及「Q比」性格乖巧，一家人非常愛惜牠們。（受訪者提供）

狗主Abby Chiu接受《香港01》訪問時表示，家中養了兩隻貴婦狗「QQ」及「Q比」，愛犬們陪主人經歷過許多人生大事，包括大學畢業、結婚、生小孩等等，姐姐更因牠們而決定加入寵物美容行業，改變自己的人生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一家人非常愛惜狗狗，經常帶牠們出外遊玩，過年時更會封紅包給牠們，待狗狗如小孩一樣。早前Abby爸爸如常駕駛電單車載愛犬到空地散步，誰料在回程時牠們遭德國牧羊犬追咬，最終更追到家門口，咬死Q比，而QQ更被嚇到走失。一家人無法接受一瞬間失去愛犬的事實，悲慟不已，決定發警世文告誡主人。

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Abby表示，其實Q比年紀開始老邁，她明白有一天牠始終會離開他們，但自己完全沒有想過事件會來得這麼突然，並以這個方式發生，至今仍未能釋懷。姐姐指一家人永遠愛Q比，不會忘記牠，希望牠在彩虹橋上能夠過得快樂。

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：其他主人捨不得寵物離開的故事！▼▼

台灣有貓主早前在社交平台表示，家中8歲愛貓「里歐」因腎衰竭離世，令牠悲慟不已，主人瞞著長輩，將牠的骨灰長埋在房間陽台的盆栽下，用另一種方式留在自己身邊……

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▼▼台灣狗主指家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，媽媽感到非常無助及內疚。直至最近媽媽才得知原來狗狗患病時，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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