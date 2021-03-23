唐狗去露台曬太陽全程手舉起　媽以為牠受傷　下秒揭真相快被笑壞

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-23 08:02

究竟這是一種堅持，還是一種病態呢？ 近日有台灣網民，分享了一張狗狗在陽台曬太陽時的相片。不過，這隻叫菲菲的唐狗，陽太陽時的動作有點怪異，牠的前肢很不自然地抬了起來，但身體又保持不動。媽媽看到後，很擔心牠是否受了傷，於是上前了解情況。直到走近才揭開真相，原來只因為這小東西，令牠不想把腳放下，真是強迫症發作！

菲菲是小女生，今年已4歲。媽媽指牠是隻有潔癖的狗狗。（受訪者提供）

這隻叫菲菲的唐狗，現在已經4歲，與媽媽一起生活在台灣。媽媽指菲菲曾是浪浪，當時牠海邊徘徊，然後遇上才跟了她回家。

媽媽Meichun Wu在接受《香港01》訪問時表示，菲菲是隻有潔癖的小女生，出門如果地面上有一圈水，牠便會繞道避開。就連洗澡時也會抬起一隻腳，像是怕被弄髒。這天，牠在陽台上曬太陽，但看到牠的姿勢有點奇怪，為何前肢抬了起來，牠是否受傷了呢？但上前一看，頓時無語了。原來是牠的潔癖在作怪！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟菲菲的前肢發生了什麼事，為何一直沒有放下來】

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網民看到菲菲的舉動後，都表示可愛極了！「很有堅持的狗狗」、「強迫症發作」、「餅乾竟然沒被吃掉？」、「愛乾淨的寶寶」、「女孩子就是愛乾淨，這是好事呀」、「我家的也是，瞬間定格。初次看到時很緊張，以為牠怎麼了，發現原因後就笑到肚痛了」。

這隻溫柔體貼的汪保母，平日會幫忙照顧2個小弟弟。這次，沒想到小弟弟會將牠的午餐當成玩具，灑得滿地都是。狗狗一臉無奈的看着這幕，身心都很累又沒法表達，只能用生無可戀的樣子對着小弟弟。

【點擊圖片放大看，究竟這大愛暖心的狗姐姐，見到食物灑到一地都是，作出了怎樣的回應？】

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▼▼同場加映：寵主林小姐在3年前的收養了一隻流浪小狗，當時遭家中嫲嫲反對,，指要讓神明來決定。沒想到奇蹟真的出現，狗狗順利進家。而嫲嫲的態度也大有改變，從前不苟言笑又嚴肅的她，在狗狗來家後變得開朗，每天狗狗生活點滴，都成了大家的共同話題。▼▼

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