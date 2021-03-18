流浪狗被爸收養　到新家後四腳釘門外不敢入屋　難道屋內有結界？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-18 11:40

流浪狗每天為找食物而奔波，牠們從沒想過，原來自己也可擁有一個家。 這段影片在TikTok受到廣傳，雖然狗狗沒有說話，但牠內心的恐懼卻是不言而喻。網民看到狗狗的反應時都表示心碎，怎麼會這樣！

一隻大半生都在街頭遊蕩的流浪狗，當有一天牠擁有自己的家時，會有何反應呢？在IG帳號streetlifetothesweetlife裏，便分享了一段影片，當中一隻狗狗站在家門外，遲遲沒有踏進大門。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Samantha Zimmer是位生活在美國的狗狗義工，她不時會接狗狗回家，並替牠們尋覓合適的主人。平常的日子，她也會到街角處，餵養無家可歸的流浪狗。

但Samantha這次卻感到奇怪，為何剛接回家不久的狗狗Boomer，遲遲不敢踏進家門，難道屋內有什麼結界？

【點擊圖片放大看，究竟為何狗狗Boomer不敢踏進家門呢？】

+ 27 + 27 + 27

網民們看到Boomer的舉動，都表示很心痛。為何一隻狗狗，連大門都不敢踏觸。牠曾經過什麼？是否曾遭人虐打過？「可憐的狗狗，牠內心的陰影一定很大」、「每隻狗狗都值得被愛，牠們應有一個家」、「看到牠畏縮的樣子，我很是心痛，牠一定有不愉快的經歷」、「牠真乖巧，要克服恐懼，你很快便有一個永遠的家」。

▼▼同場加映：在秘魯，有間賣燒烤肉的餐廳，深受當地居民歡迎。這裏除了食物味美外，還有另一個特色，就是會有浪浪不時出現在你身旁。流浪狗為何會出現在餐廳裏？這全因為老闆喜歡狗狗，更會為牠們做一件事。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟老闆做了什麼，令流浪狗喜歡聚在這裏？】

+ 23 + 23 + 23

點擊連結看全文：秘魯｜流浪狗站燒烤肉餐廳門外討吃 老闆一個豪邁舉動獲網民激讚

▼▼同場加映：早前，美國便發生了一個非常暖心的「救救狗朋友」故事。有位非常有愛心的義工，他時常會幫街頭的流浪貓狗尋家，有次他想帶一隻戒心非常強的狗狗回到收容所，經過多次誘捕都未能成功融化牠，最終只能帶走牠的街友，結果翌日事情卻180度逆轉。▼▼

+ 8 + 8 + 8

點擊連結看全文：【流浪狗明明可以有溫暖家 不肯被誘捕 出現這幕義工才知牠夠義氣】

▼▼同場加映：美國有位流浪漢在小巷發現一隻奄奄一息的小貓，他毫不猶豫地把牠救起，並替牠乞求食物、藥品，甚至帶牠接種疫苗、絕育。最後，還因為小貓而意外獲得一份筍工！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪Casper與主人Daniel的互動▾▾▾

點撃連結看全文：【領養貓】流浪漢為流浪貓乞食物 竟意外獲得一份筍工？