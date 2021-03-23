撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-03-23 08:05

無綫電視（TVB）玄學節目《天天開運王》日前拜訪了「大美人」關之琳的3,000呎豪宅，揭開豪宅內部超奢華的裝修！整個衣帽間也放滿了名牌手袋、名牌高跟鞋，總值高達過數百萬！ 她平日也會在社交平台上大方分享豪宅裏的奢華生活，早前她還分享了一張屋內自製雪景的照片，不過真相卻令網民笑爆！

關之琳豪宅可以飽覽180度維港無敵大海景！（節目截圖）

關之琳在《天天開運王》節目揭開了她居住的豪宅內部，當中大型衣帽間收納了無數名牌手袋和高跟鞋，總值高達過數百萬！據悉關之琳現時居住在半山的地利根德閣，她在2017年購入該物業，該物業市值約1.5億元，佔地3,000呎。客廳的落地大玻璃可飽覽180度維港無敵大海景，早前她便跟愛犬在家一起欣賞雙彩虹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她養了兩隻柴犬，分別是五歲的白柴「Whiskey」和四歲的黑柴「Coffee」，她更把兩隻狗狗稱為「小男友」，令不少男士感到非常羨慕。早前，她還分享家中「自製雪景」的照片，不少網民看清真相後，都不禁笑爆！

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眼利的網民一看到笑容燦爛的Whiskey，就想到是牠的惡作劇了！不少網民看到這場大雪都感到非常驚訝，紛紛表示：「在房子裡下雪」、「那就是玩具的用途」、「什麼事，那麼想不開？」

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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