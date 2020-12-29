李嘉欣半山4000呎養貓狗豪宅曝光　黑柴犬躺XL巨梳化賞無敵海景

大美人李嘉欣與富商許晉亨結婚12年，並於2011年誕下兒子許建彤（Jayden），一家三口過著幸福美滿的生活。早前，李嘉欣為了抗疫乖乖留在家中，同時令她的奢華生活曝光？

客龐大到可以千舉行室內乒乓球賽。

李嘉欣現時跟丈夫、兒子，一家三口居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」，近年更加有新成員加入， 分別是一隻白貓和一隻黑柴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於疫情關係，她時常留在家裏休息、玩樂，意外令其住所的內容曝光！李嘉欣時常在社交平台跟網民分享抗疫的生活，曾經多次貼出她做瑜珈的照片，而且還她家裏的客廳還足以放一張乒乓球桌！在室內進行一場場乒乓球賽！

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李嘉欣多年前曾經被傳媒拍到她跟丈夫在寵物店挑選狗狗，後來兒子Jayden出生後，她忙著照顧兒子也沒再養寵物。直至近年，兒子Jayden想養小動物，他們家才添了隻白貓，而丈夫就想養桌犬，所以他們就成為一貓一狗的家庭了！

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同場加映：張衞健住5000呎豪宅有幾豪？花園大過市區狗公園

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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同場加映：JW王灝兒進駐卓悦太子爺超級豪宅 巨型活動室絕對可讓狗狗放電

歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

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同場加映：張敬軒租住3700呎二級歷史建築 哥基、緬因貓奢豪生活超寫意？

張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

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同場加映：Janice Man 文詠珊千呎豪宅曝光 即睇狗狗每日點過奢華生活

受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

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