葉翠翠9千萬購入3000呎獨立屋豪宅　貼心設施供18歲腎衰竭貓養老

撰文： 何穎琪 最後更新日期： 2021-02-18 13:09

前港姐冠軍葉翠翠雖然已誕下了3位小王子，但她對家中貓貓的寵愛仍只增不減，甚至更笑稱愛貓為「大公主」。可惜年紀漸長的「大公主」早前確診末期腎衰竭，翠翠更加倍呵護愛貓，為牠提供「公主級」的待遇，好讓牠能在價值近億的3000呎豪宅中安心養病。

要細數圈中愛貓之人，現年39歲的前港姐冠軍葉翠翠肯定榜上有名。她於2015年下嫁商人周曉東後三年抱三，在其懷孕期間從沒萌生棄養愛貓「大公主」的念頭。早前，二人豪擲9000萬購入紅山半島的3000呎獨立屋，作為一家六口 的安樂窩。然而，現年18歲的「大公主」最近確診重病，愛貓心切的翠翠隨即對牠加倍愛護，給予牠公主級的待遇，務求讓牠能在最好的環境中養老。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

前港姐冠軍葉翠翠婚後三年抱三，全家幅也不忘愛貓「大公主」。 （IG@tracy_ip）

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雖然愛貓「大公主」已屆高齡，加上身患重病，但翠翠不僅沒萌生棄養念頭，更對牠更加呵護備至，實在是不可多得的好飼主。翠翠早前更在社交平台上抒發心情，勉勵一眾寵主：「養寵物真係好大責任，唔好一時衝動而去養，係一世嘅承諾，無論健康或疾病都要照顧佢，不離不棄！」

▼▼同場加映：汪明荃（汪阿姐）近日趁天氣晴朗，先後在西貢市值一億的獨立屋，曬完名牌衫又曬名牌手袋，整個天台都放滿了汪阿姐的手袋。憑汪阿姐在IG分享照片可見，她擁有的手袋數量超過50個，價值分分鐘過千萬元！不過對汪阿姐來說，這些名牌包包再昂貴，都比不上她兩隻唐狗CoCo和Bingo珍貴！汪阿姐一邊整理包包，一邊跟兩隻狗狗玩耍，旁邊的包包更彷彿是佈景板。▼▼

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▼▼同場加映：大美人李嘉欣與富商許晉亨結婚12年，並於2011年誕下兒子許建彤（Jayden），一家三口過著幸福美滿的生活。早前，李嘉欣為了抗疫乖乖留在家中，同時令她的奢華生活曝光？▼▼

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