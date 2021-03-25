流浪狗「霸王硬上車」以為想求包養　暖男看到這姿勢才知是求助

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-25 12:44

帶狗狗外出散步時，一定要牽好狗繩，這是對別人、對狗狗以至對自己的一個保障。 有台灣網民廖先生分享表示，一隻陌生的狗狗，早前（3月18日）在彰化市師範大學附近出現，並跟着他的女友上了電單車，怎樣趕也不願離開。最終，只得帶着狗狗到獸醫診所，可檢查後卻沒找到晶片，卻發現身上有寄生蟲。現在只能暫住廖先生家，並在網上發文看看能否找回狗主。

這隻狗似乎還不知情況，對任何人都很友善。（受訪者提供）

這隻一直面帶笑容的陌生狗狗，在3月18日時出現在台灣彰化市師範大學，並纏上了廖先生的女朋友。廖先生指當時他的女朋友正放學要回家，在停車場位置便留意到有隻狗一直跟着。當要騎電單車離開時，這狗更直接擋在前輪，令人很是不解。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於糾纏不過狗狗，最終牠更坐到前座踏板，怎樣也不肯離開。最終女友只好先帶牠到廖先生家，然後一起帶狗狗到獸醫診所。經檢查後，獸醫沒有找到狗狗的晶片，只是留意到牠身上有跳蚤和壁蝨，需要用藥治療。

【點擊連結看全文，這隻流浪狗被救起後，廖先生做了什麼事替牠找主人】

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事隔多日，廖先生表示一直有人查詢，但最終都已確定不是真正的主人。雖然不少人都表示這自來狗是求包養，為何不直接收養。但廖先生表示家裏已有一隻狗狗，加上自己還是學生，恐怕不能兼顧兩隻狗狗。

現時廖先生已在替狗狗挑選新主人了，相信狗狗很快便能有一個屬於牠的家。

同場加映：最忠心的動物當然非狗狗莫屬！牠們不僅對飼主忠心耿耿，就連家中所有的新成員也享有同樣待遇，包括剛出生的小主人。外國一頭金毛尋回犬在兩年前榮升哥哥，隨即化身「寵妹狂魔」，對妹妹呵護備至。這對兄妹不但感情要好，就連表情也變得越來越相似！

▾▾▾點撃圖片看Marshall和妹妹的樣子越來越似，還出現神同步表情▾▾▾

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同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，日前深夜時分，她突然聽到房間傳來陣陣怪異的「搖床聲」，她大感奇怪，隨即入房查看，竟然發現「人狗大戰」，秒速嚇呆。

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼「人狗激戰」的畫面？

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