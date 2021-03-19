撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-19 08:05

如果愛犬回憶盡失，你會有什麼感受？ 台灣有狗主日前在社交平台表示，幾年前將餵養八年的流浪唐狗「花花」帶回家，希望讓牠回家享福。誰知一年前牠患上失智症，完全忘記她，媽媽很是傷心，但仍悉心照顧狗狗。早前媽媽餵飯時，見到花花眼前心酸一幕，隨即淚崩。

花花流浪多年，現時已經十多歲。（受訪者提供）

狗主劉雅珍接受《香港01》訪問時表示，多年前在工作的地方遇到流浪狗花花，牠個性溫順，非常乖巧：「那時有三隻浪浪，我每天定時餵養，其中兩隻後來生病離世，只剩下牠。我餵了牠八年，因為要轉工，我擔心牠在外面，會吃不飽或受傷，所以試著帶花花回家，幸好牠很爭氣，慢慢就能適應家中的環境，目前已經三年了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

劉雅珍一心接花花回家，希望讓牠可以安享晚年，但一年前花花卻確診中度失智，她非常心痛：「剛開始牠只懂得往前走，撞到東西後，忘記要退後。之後就演變成只要家中有像洞的地方，花花就會鑽進去，當牠無法出來時，我要幫牠一把，現時就經常沿著牆邊轉圈。」

獸醫指失智不可逆轉，媽媽只能無奈接受事實，給花花吃補健品，希望減慢病情惡化。日前媽媽餵愛犬吃飯時，突然見到眼前心酸一幕，不禁淚崩……

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼畫面，令她非常心酸？▾▾▾

+ 87 + 87 + 87

劉雅珍表示，照顧失智狗狗，真的很辛苦，但亦有溫馨的時候：「有時花花會傻傻的看著我，我覺得牠是知道我會保護牠。即使花花已經忘記我，不認識我也不要緊，我記得牠就夠了。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前家中13歲臘腸狗「寶寶」器官老化突然離世，爸爸竟然擅自將遺體放到河流，之後才告知女兒，因她不是與家人同住，所以無法第一時間阻止事件發生。主人感到憤怒難過，從台中搭車回鄉，沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體，結果令人心酸。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟姐姐最後能否成功打撈寶寶遺體？▾▾▾

+ 66 + 66 + 66

點擊連結看全文：13歲臘腸狗遺體被爸擅自放河流 姐姐淚崩走46km打撈 結果超心酸

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，媽媽與妹妹重遊海灘的感動原因！▾▾▾

+ 36 + 36 + 36

點擊連結看全文：19歲拉布拉多犬將接受安樂死 媽帶牠最後一次看海 重溫感動回憶