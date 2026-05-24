肌肉貓爆紅！瘦小貓咪靠跑酷練出健美胸肌　網民：這胸肌太誇張

家人們誰見過這麼會長的咪，別人的貓都是軟乎乎的小毛球，網友@姜萬萬是橘色奶牛咪家的貓，直接練出了堪比健美冠軍的大胸肌！



刷到照片的網友全看呆了，這胸肌也太發達了吧！線條清晰，輪廓分明，一整塊鼓鼓囊囊，咪這貓怕不是偷偷報了私教課，私底下蛋白粉擼鐵雙管齊下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪胸肌發達，令網民羨慕又妒忌。（小紅書@姜萬萬是橘色奶牛咪）

貓咪擁有碩大的胸肌：

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誰能想到，這隻 「肌肉貓」今年 3 月被收養時還是隻瘦弱小可憐，一開始身子單薄，風一吹都怕倒，妹子看着心疼壞了，好吃好喝伺候着，真變形記了！

牠精力旺盛到離譜，根本閒不住，在家堪稱 「永動機」，跑酷拆家樣樣行，上躥下跳扒櫃子，飛檐走壁蹭窗戶，整天拆家不帶喘粗氣的。

經過咪的不懈努力，終於從「細狗」變成現在的「肌肉猛男」，建議都給家裏貓看看好好學一學。

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