北方貓咪玩雪超興奮　踏雪尋梅變直插雪堆　盤點喵星人爆笑名場面

北方又下雪啦，這是人類的極致浪漫！可下雪對貓咪而言呢，北方貓撒歡，南方貓羨慕？世界觀崩塌+行為失控？



博主@大王拽拽家的貓，天越冷，牠越興奮：你們熱去吧，我在武漢打雪仗了！不過看樣子，這是被打得「很慘」啊，直接被氣成了麵包嘴，打不過，根本就打不過……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓：我打雪仗根本打不過啊！嗚嗚嗚：

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貓咪感受雪世界

今年的雪尤為多，河南的趙女士表示：每次下雪都會帶貓貓出去，想着讓牠多感受一下這個世界～貓貓也是真的開心，在雪地裏，像小孩子一樣，認真地在「捕捉」雪花，好奇得眼睛都亮啦！

貓貓是真的開心，在雪地裏，像小孩子一樣，認真地在「捕捉」雪花，好奇得眼睛都亮啦！（抖音@直播日照）

鏟屎官表示：「看牠無憂無慮的，希望牠能一直這樣快樂下去～」才華橫溢的網友，還特意作詩：

飛雪逗狸奴，輕爪印梅開。團毛偎暖閣，偷嗅暗香來。

這一幕，可羨煞了旁貓。網友：「這是一個讓南方的貓，都羨慕的貓。」網友：「不不不，南方的人也羨慕，哈哈哈～」畢竟，南北方貓咪的冬日生活，有時候簡直天差地別。

當北方貓咪到了南方時

有貓主子表示，南方既沒雪還冷，貓咪在室內冷得踩着自己尾巴取暖，抱着路由器睡覺也是常態呀……再來看，人家北方貓咪。四腳朝天地躺在地板上，一副「熱到變形」的模樣。

四腳朝天地躺在地板上，一副「熱到變形」的模樣。（抖音@早安他爹）

評論區裏一片「哈哈哈」，有人調侃：「果然是南北差異，我們凍成狗，牠們熱成貓餅。」好好好，羨慕完了，喵耳朵要放大招了，帶你們看看貓主子的高光時刻——行為失控大賞。

貓咪失控場面也可很治癒

先來看雪天的治癒瞬間，這隻小可愛，雪地上頻頻失足打滑，憨憨的模樣，着實逗笑了路人。貓主子：咱好歹也是「四驅」的，好丟臉啊好丟臉……不能回頭，一定不能回頭，咱什麼場面沒經歷過呢！

先來看雪天的治癒瞬間，這隻小可愛，雪地上頻頻失足打滑，憨憨的模樣，着實逗笑了路人。貓主子：咱好歹也是「四驅」的，好丟臉啊好丟臉……不能回頭，一定不能回頭，咱什麼場面沒經歷過呢！（抖音@羊城晚報）

還有一些是不知自己幾斤幾兩的。不是所有的貓咪都身輕如燕，你15斤？那隻能算泰山壓頂。主打一個一跳一個不吱聲，同伴回頭：「哎，我同伴呢？」網友更是神評論：人家是踏雪尋梅，牠是踏雪就「沒」~

主打一個一跳一個不吱聲，同伴回頭：「哎，我同伴呢？「網友更是神評論：人家是踏雪尋梅，牠是踏雪就「沒」~（抖音@茌平融媒）

說歸說鬧歸鬧，喵耳朵也看到一些不合時宜的操作，真是氣煞我了。看一位網友的分享的，直接從高處把貓咪拋到雪窩裏，這可是一點也不好玩。（即便是AI，也不能這樣鬧騰啊！）

寫在最後，溫馨提示：

這些雪地裏的搞笑名場面，不僅是鏟屎官們的快樂日常，更是治癒生活的小確幸。畢竟，誰能拒絕一隻在雪地裏打滾、摔跤、一臉無辜的小貓咪呢？看着牠們在雪地裏又蹦又跳、又摔又鬧的樣子，連寒冷的冬天都變得溫暖起來。

但是一定要記得，各位鏟屎官量力而行，量貓而行。因為貓咪怕雪也不是沒道理，牠們的小肉墊敏感又怕冷，踩在雪地上就像我們光腳踩冰塊。

雖然不少貓咪好奇心終究戰勝了恐懼，哪怕凍得縮爪子，也要探索這個白茫茫的新世界。但記得保護好TA們，每一個寒冬，對很多貓咪都是一個巨大的考驗。最後，如果你家也有這樣的 「雪天戲精」！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】