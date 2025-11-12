收集貓咪鬍子慘遭痛毆　原是為了裝飾娃娃　網民爆笑還是貓脾氣好

大家平時怎麼收集小貓的鬍子呢？這兩天刷到小姐姐@當然是貓的視頻，看到小貓掉鬍子，剛想伸手拿走，就被小咪痛毆了好幾下。



咪是真的一點都不同意誒，小姐姐試探地小心翼翼再次伸手，小貓還是不給半點好臉色，露頭就秒。

後來小姐姐好不容易拿到了鬍鬚，卻把鬍鬚插到了公仔的臉上。

不是等一下，這對嗎？你竟然收集了這麼多！哈哈哈哈哈哈哈～公仔都成什麼樣了。

開始：給貓慣得，後來：貓還是脾氣太好了，也不怪貓要打人～哈。你看這牛的表情～哈哈哈哈哈哈哈，貓打你兩下都算脾氣好的了。

你平時會收集小貓的鬍子嗎？

