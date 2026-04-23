《白日提燈》演員表裏最後驚現黑貓演員真名 喪彪變咪咪網民笑爆
撰文：貓與愛的世界
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最近，古裝玄幻劇《白日提燈》正在熱播，有小夥伴在追劇的時候意外發現了一個非常有趣的彩蛋：劇中扮演信使，「飛檐走壁」的威武小黑貓，竟然出現在了演員表裏。
要知道因為劇裏的小貓很霸氣，還兇兇的，大家都以為是AI做的。結果，危險鏡頭都是特效替身，而近景特寫，是演員咪咪傾情演繹的哈哈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
咪咪名字出現《白日提燈》演員表：
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有人就說了：
「咪咪咖位蠻小的哦！」
「到底誰把我們咪咪大王放在最後？！」
「哦某，劇裏那麼厲害，以為牠叫喪彪，結果叫咪咪嗎？那很反差了！」
「想問問我們咪老師的片酬如何？」
哈哈，就是不知道小貓有沒有想過自己的名字會被打到上面。小貓：
可惡！在家才是咪咪，在外明明該叫喪彪來的！
好了，讓我們感謝咪老師的演出吧！
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