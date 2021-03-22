撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-22 13:17

面對愛犬受病魔折磨，你會忍痛安樂死牠嗎？ 台灣有狗主在社交平台表示，家中12歲史納莎「娜娜」早前確診患上乳腺癌末期，並已經擴散到左肺，只有一個月壽命。醫生建議娜娜安樂死，媽媽非常不捨，要求先幫狗狗止痛，希望還有醫治的機會。兩日後，娜娜在家中痛到不停哀嚎，媽媽不想牠再受折磨，決定即時駕車送牠到診所安樂死……

娜娜樣子很是可愛。（受訪者提供）

媽媽Jamie Yang接受《香港01》訪問時表示，七年前在網上領養被繁殖場遺棄的娜娜，當時義工指牠剛完成子宮蓄膿的手術，身體健康，可以放心領養。娜娜回家時，對義工非常不捨，在路上一直哭叫，望著窗外嗚咽，媽媽對此情此景仍很深刻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一年半前娜娜身體出現小粉瘤，做了切除手術後，媽媽以為可以一勞永逸。誰知牠後來繼續出現大小不一的小粉瘤，最後確診患上乳腺癌末期，並已擴散到左肺，醫生叮囑媽媽要有心理準備，狗狗最多只有一個月壽命，建議娜娜安樂死。

「我的腦子一片空白，牠雖然沒有食欲，會喘氣，但依然向我撒嬌，乖乖地讓我換藥、包紮傷口，我怎麼可以放棄一絲一毫可以挽救的機會？」最後媽媽要求醫生先幫牠打止痛針，希望會有奇蹟出現。

兩日後娜娜在家中痛到不停哀嚎，媽媽不想牠再受折磨，決定駕車送牠到診所安樂死：「車子啓動在高速公路上，時速就是100公里，駕車時我心裡有不捨念頭，速度就慢下來，跟著前車保持安全距離，但後來牠痛苦的哀嚎聲越來越大，越來越急，我就加速超車到醫院......」

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媽媽Jamie Yang表示，很感謝娜娜這些年來，帶給她的快樂、甜蜜的時光與回憶，希望牠可以體諒媽媽的決定：「娜娜為了守護我，已經忍受太久的病痛及折磨，現時我每天下班一開門，還是忍不住喊『娜娜，媽媽回來了！』，奢望還能看到牠笑著從房裡跑出來迎接我，跳上我身上撒嬌，讓我可以再摸摸牠圓圓的肚子。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前家中13歲臘腸狗「寶寶」器官老化突然離世，爸爸竟然擅自將遺體放到河流，之後才告知女兒，因她不是與家人同住，所以無法第一時間阻止事件發生。主人感到憤怒難過，從台中搭車回鄉，沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體，結果令人心酸。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。▼▼

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