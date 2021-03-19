貴婦狗半夜對門狂吠吵醒媽媽　開門發現意想不到的驚喜

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-19 13:38

收到瘋狂粉絲送來的神秘禮物，是否會很高興呢？ 這隻生活在美國芝加哥的玩具金毛貴婦狗叫Grizzly，現在還不到1歲。但憑着牠可愛的外表，早已成為大廈裏鄰居們心中的小明星。早前，Grizzly突然在半夜吠叫，驚醒了熟睡中的媽媽Marisa Buchheit。在大開大門查看下，竟然發現有人送來了一份神秘驚喜。

Grizzly是隻金毛尋回犬與貴婦狗的混種狗狗，現在才9個月大，與媽媽住在美國芝加哥一幢公寓裏。由於牠長得嬌小可愛，因此很受鄰居的歡迎。每次外出散步，都會與鄰居熱情地打招呼。

媽媽Marisa Buchheit指Grizzly是隻單純的小狗，或許可以說是隻最容易被食物誘拐走的狗狗。只要你手上有食物，牠便會樂意跟着你走！ 前，Grizzly在半夜裏突然朝着大門吠叫，令媽媽大為緊張。但開門後，只看到一堆給狗狗的神秘禮物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Grizzly收到什麼神秘禮物呢？】

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事發至今已有一段日子，但媽媽Marisa仍不知是哪位鄰居送上的驚喜。但想到Grizzly能被這麼多人喜歡着，這也是值得開心的事。

或許在某一天，送Grizzly禮物的神秘人會出現，這時媽媽一定會叫Grizzly出來，好好道謝他，並給這神秘的粉絲一個熱吻！

同場加映：樣子可愛特別的狗狗，總是受鄰居歡迎。這兩隻生活在英國的狗狗，牠們的五官天生像得人類。媽媽每次帶牠們外出散步，都會花很長時間才能回到家裏，全因牠們每次外出都會成為焦點所在。

【點擊圖片放大看，Ronnie和Reggie為何每次散步的時間都比別人耐，這是有原因的】

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同場加映：最近一對法國鬥牛犬玩得全身是泥巴的圖輯在網上瘋傳，不少人都以為是狗狗掉到泥漿裏，才會弄成這個樣子，並覺得法鬥滿身是泥，像極一隻河馬。但原來，小法鬥不是掉到泥漿裏，而是媽媽帶牠來這裏玩的！

【點擊圖片放大看，法鬥在泥漿裏變成怎樣？】

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