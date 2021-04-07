三色唐貓托腮樣子超得戚　近看下半身竟失威穿尿片？真相有洋葱

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-07 07:00

泰國有隻叫Meeboon的三色貓，牠在當地相當有名，也是網絡上的網紅。現在的Meeboon一臉萌樣，不時托着香腮留下倩影，令網民留下深刻印象。但其實，牠有個公開的秘密，就是在家中牠也要穿着尿片，因牠有着令人心酸的過去。

看到這迷人的坐姿，大家有否被牠迷倒？

這隻叫Meeboon的三色貓，與爸爸生活在泰國的曼谷。現在的牠優雅高貴，常常倚在窗邊斯人獨憔悴，由爸爸拍下不少文青照。但認識牠的人都知道，牠是一隻要穿尿片的貓咪！雖然這令牠的形象大崩潰，但知道原因的人都盛讚爸爸很有愛，肯為牠付上這麼多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何高貴的Meeboon，竟然要穿上尿片！】

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這隻走文青路線的貓咪Meeboon，有自己的Facebook與Instagram，想知牠的近況，便快快去追蹤吧！不少網民看到Meeboon托腮的樣子，都覺得貓咪實在很有氣質。「看起來有心事，要找人傾訴嗎？」、「貓：我有故事，拿你的罐罐來換」、「很想知道牠在想什麼」、「牠的貓生有多苦呢？」、「堅強的貓咪，不向命運屈服」、「托腮思考貓生，這種生活很寫意！」

▼▼同場加映：毛孩們平日看似傻頭傻腦，但在關鍵時刻，其實也有心思細膩的一面。台灣一頭橘貓在女飼主懷孕後，隨即對她陪加關懷，化身「護媽狂魔」。日前，該名女飼主清晨因宮縮而痛醒，橘貓發現後立即出動，用窩心驚喜安慰飼主。▼▼

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點擊連結看全文：橘貓知道懷孕媽清晨宮縮痛醒 使出暖心招數安慰 網民超妒忌

▼▼同場加映：飼養寵物是一生一世的責任，打從第一日養寵物，許多寵主就會將最好的都奉獻給牠們，待牠們如珠如寶。台南有貓主早前在社交平台分享，自己非常愛貓咪，現時飼養了5隻不同品種的貓咪，每隻都有不同的性格，而家中貓沙盆的數量亦多達9個，震驚網民。▼▼

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