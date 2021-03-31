唐狗保母哄妹妹喝奶被讚盡責　媽走近見這幕　形象大逆轉

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-31 12:57

照顧小孩子，真的是一件很累的事，因此就算處理得不夠妥善，也應多加包容。 這隻來自台灣台南的唐狗老皮，這天竟然在看顧小妹妹喝奶時，因太累不慎入睡。媽媽回到房間看到這一幕，不但沒有怪狗狗失職，反而用方留住了這美妙的一刻。

「我最錫妹妹了！」！

這隻暖心的唐狗叫老皮，今年已10歲，與媽媽住在台灣的台南。自從兩年前妹妹出生後，老皮便擔當起大哥哥的責任，一直有照顧着妹妹，無論是吃飯、玩耍或是睡覺都形影不離。

這天，小妹妹回了房間去睡，媽媽在收拾東西後，便進房看女兒。這時便看到老皮用小手輕壓着妹妹，像是在哄她喝奶。不過，媽媽上前細看時才發現......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟老皮為何沒盡保母職責哄妹妹飲奶呢？媽媽解釋了背後原因】

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老皮是妹妹成長中的好伙伴，他們總是在一起。而妹妹除了當老皮是朋友外，也當牠是一個大抱枕，尤其是飲奶時，總要黏在老皮身旁，有牠的協助，媽媽實在倍感放心。

照片分享後，網民們都感受到妹妹與老皮之間的深厚感情。「這個抱枕真不錯」、「保母看來要減肥了」、「老犬護小犬哈哈哈」、「感覺像阿公抱着乖孫」、「有份量的保母」、「保母自己先行去睡，失職了！但體諒到牠白天的辛勞，就別怪牠了」、「照顧孩子實在是挺累的」、「希望看到小朋友跟狗狗一起成長，這是最幸福的畫面。」

【同場加映：台灣有狗主表示，日前深夜時分，她突然聽到房間傳來陣陣怪異的「搖床聲」，她大感奇怪，隨即入房查看，竟然發現「人狗大戰」，秒速嚇呆。】

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼「人狗激戰」的畫面？

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點擊連結看全文：唐狗｜夜晚房間傳出怪異搖床聲 媽媽入房驚見「人狗大戰」秒嚇呆

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

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