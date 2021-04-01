唐貓｜婆婆曾恐嚇要把貓從十樓丟到街上　媽開門見驚人一幕嚇呆

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-01 11:28

常聽說寵物能夠改變人的性格，其實都不無道理。 台灣有貓主在社交平台表示，指婆婆一向討厭貓狗，多年前曾恐嚇她，若果帶貓回家，就會把牠從十樓丟下。之後她搬回家住，婆婆一看到唐貓「仔仔」時，破口大罵，很是崩潰。這天她開門回家竟然驚人一幕，完全嚇呆。

仔仔喜歡假裝高傲，但又要向人撒嬌。（Facebook@胖擠是隻傲嬌肥橘貓）

貓主旦闆娘接受《香港01》訪問時表示，現時仔仔11歲，牠平時我行我素，要討吃時才會很積極：「牠前主人當初要到外地工作，而我的貓咪『胖虎』剛生病離開，如果牠當時沒走，應該跟仔仔年齡差不多，毛色也很像，所以我相隔五年後，決定再收養貓。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可是婆婆小時候曾親眼目睹貓貓抓人，被貓嚇過，故一直很不喜歡貓狗。她亦揚言，如果旦媽媽帶貓回家，她就會把貓從家中十樓丟下去。當時旦闆娘與胖虎在外居住，有次婆婆上門探訪時，不慎被胖虎輕咬一口，令她從此更害怕貓貓。

之後媽媽要搬回家住，她一併帶仔仔回去，婆婆一看到貓貓時，極度崩潰，不停罵她「一直說叫你不要帶貓回來，你為何還要這麼做，你不知道我很怕很討厭嗎？」誰知這天媽媽回家後，居然看到眼前驚人一幕，秒速嚇呆！

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旦闆娘表示，雖然養了仔仔五年，但其實婆婆現時都不敢抱牠，只會摸牠兩下而已，而且仔仔都會不耐煩，撥開她的手。網民看到照片後，紛紛表示「阿嬤給我連上衣都是貓圖案我傻眼」、「那個脖圍，嘖嘖，阿嬤養的果然不一樣」、「這是 孫子的認證」、「快分不清楚脖子跟後腦勺了」、「這就是阿嬤養的貓咪」、「好幸福的畫面」、「貓貓都是能收服長輩」。

同場加映：最近有網民分享爸爸與貓咪的故事，指當初爸爸曾阻止養貓，但現在卻變成貓奴，每次傳短訊來都問候貓咪情況，不禁令人懷疑，誰才是親生的？

【點擊圖片放大看，究竟當初為何爸爸會反對養貓，貓咪又做了什麼令爸爸作出如此大的改變】

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點擊連結看全文：爸曾反對女兒養貓 喵入屋後態度大轉變 6大例子證明他已是貓奴

同場加映：台灣有貓主表示，最近她沖咖啡時，覺得風味大不如前，原本咖啡香味濃郁，但現時味道卻變得非常複雜。她大感不惑，明明咖啡豆都是很高質，沒有理由會發生這種情況，她更一度懷疑是否自己沖咖啡的手勢生疏。誰知兩星期後，她終於發現真相，極度崩潰！

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